Visa comienza una oferta de canje de acciones comunes clase B-1

A cambio de cada acción común clase B-1 que acuda a la oferta de forma válida (y no se retire) y Visa acepte para su canje, el tenedor participante recibirá lo siguiente:

la mitad de una acción común clase B-2 de nueva emisión,

acciones comunes clase C de nueva emisión por un monto equivalente a la mitad de una acción común clase B-1 (esta equivalencia se basará en los respectivos montos de las acciones comunes clase A en las cuales sean convertibles las acciones comunes clase B-1 y las acciones comunes clase C en la Fecha de Caducidad), y

donde corresponda, efectivo en lugar de acciones fraccionadas, según se determine en referencia al precio de cierre informado de las acciones comunes clase A en la Bolsa de Nueva York en la Fecha de Caducidad.

Los tipos de cambio actuales a los cuales las acciones comunes clase B-1 y las acciones comunes clase C se convertirían en acciones comunes clase A son 1,5875 acciones y 4 acciones, respectivamente. En función de estos tipos de cambio, Visa emitirá 0,1984 acciones comunes clase C por cada acción común clase B-1 que acuda a la oferta de forma válida y se acepte para su canje.

La Oferta de Canje caducará un minuto después de las 11:59 p. m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 3 de mayo de 2024, a menos que Visa la extienda o la finalice anticipadamente. La liquidación de las acciones se realizará a la brevedad tras la Fecha de Caducidad.

Como condición para participar en la Oferta de Canje, cada tenedor de acciones clase B-1 participante, junto con algunas de las entidades controladoras y garantes, deben suscribir un acuerdo de compensación según el cual el tenedor de las acciones y su garante aceptan reembolsar a Visa en efectivo por obligaciones futuras relacionadas con determinados litigios cubiertos en los EE. UU. que, de no mediar su participación en la Oferta de Canje, hubieran estado a cargo del mencionado tenedor a través de su titularidad de acciones comunes clase B-1.

Los tenedores de acciones clase B-1 de Visa no están obligados a participar en la Oferta de Canje, y no se requiere acción alguna por parte de los tenedores de acciones clase B-1 que opten por no participar.

La Oferta de Canje se realiza de acuerdo con los términos y está sujeta a las condiciones establecidas en el Prospecto que se presentará ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) en el día de hoy.

Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, empresas y economías puedan prosperar. Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Obtenga más información en Visa.com.

Información adicional y dónde encontrarla

La Oferta de Canje se realiza únicamente según los términos del Prospecto. El Prospecto incluirá información importante sobre la Oferta de Canje, Visa y asuntos relacionados, y Visa coordinará la entrega del Prospecto a los tenedores de acciones clase B-1. SE RECOMIENDA QUE LOS TENEDORES DE ACCIONES CLASE B-1 LEAN EL PROSPECTO, LA CARTA DE ENVÍO Y EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES Y ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE INVERSIÓN, YA QUE INCLUYEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Visa ha contratado los servicios de Equiniti Trust Company, LLC y D.F. King & Co., Inc. para que actúen como agente de canje (el “Agente de Canje”) y agente de información (el “Agente de Información”), respectivamente, de la Oferta de Canje. Para recibir copias del Prospecto, la Carta de Envío y otros documentos relacionados, o si tiene alguna pregunta sobre los términos de la Oferta de Canje o la forma de participar, puede comunicarse con el Agente de Información al número gratuito (800) 628-8509 (para tenedores de acciones) o al número de cobro revertido (212) 269-5550 (para agentes bursátiles).

Ni Visa, ni sus directores, ejecutivos y empleados, el Agente de Canje o el Agente de Información, ninguno de los asesores financieros de Visa ni ninguno sus respectivos directores o ejecutivos realizan recomendación alguna sobre la decisión de los tenedores de acciones clase B-1 de participar o no en la Oferta de Canje.

Visa también presentará un Apéndice de oferta pública de adquisición ante la SEC, que incluirá información importante sobre la Oferta de Canje.

Los tenedores de acciones clase B-1 pueden acceder a copias del Prospecto, la Declaración de Registro, el Apéndice de oferta pública de adquisición, la Carta de Envío y otros documentos relacionados, y a cualquier otra información que Visa presente de manera electrónica ante la SEC, sin cargo en el sitio web de la SEC, www.sec.gov.

Las acciones comunes clase B-1 suelen estar en poder de bancos, grupos financieros bancarios, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras que pueden estar sujetas tanto a exhaustivas normas federales y estatales como a supervisión regulatoria. Visa no ha evaluado ni puede ofrecer ninguna garantía respecto de la conveniencia de la participación de un tenedor de acciones clase B-1 en la Oferta de Canje, incluido el requisito de suscribir y cumplir un acuerdo de compensación, en función de los distintos regímenes regulatorios que pueden aplicarse a cualquier tenedor de acciones clase B-1 particular o sus garantes controladores. Además, Visa entiende que algunos tenedores de acciones clase B-1 actuales o pasados han suscrito contratos de canje u otro tipo de transacciones o contratos derivados con otros tenedores de acciones clase B-1 actuales o pasados respecto de las acciones comunes clase B-1. Visa no forma parte de estos contratos o transacciones ni puede o está dispuesto a efectuar recomendaciones relacionadas con los efectos que la Oferta de Canje, incluidas las obligaciones según un acuerdo de compensación, pueden tener sobre los derechos o las obligaciones de un tenedor de acciones clase B-1 según este tipo de contrato de canje u otra transacción o contrato derivado. Cada tenedor de acciones clase B-1 que esté evaluando participar en la Oferta de Canje debe realizar las consultas pertinentes con sus propios asesores legales y normativos.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado incluye declaraciones prospectivas que están relacionadas con, entre otras cosas, el momento y la consumación de la Oferta de Canje. Las declaraciones prospectivas suelen estar identificadas con palabras como “anticipa”, cree”, “estima”, “espera”, “intenta”, “puede”, “proyecta”, “pronostica”, “podría”, “debería”, “haría”, “continúa” y otras expresiones similares. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos pueden ser declaraciones prospectivas, y solo expresan la situación al momento en que se realizan, no constituyen garantía de eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están más allá del control de Visa y son difíciles de predecir. Excepto en caso de que la ley lo requiera, Visa no tiene pensado actualizar ni revisar ninguna de estas declaraciones prospectivas como resultado de información nueva, eventos futuros o ningún otro motivo.

Ausencia de oferta o solicitud

Este comunicado tiene fines exclusivamente informativos y no tiene como objetivo ser ni constituir una oferta de suscripción, compra o venta, una solicitud de oferta de suscripción, compra o venta ni una invitación de suscripción, compra o venta de ningún valor, ni una solicitud de voto o aprobación en ninguna de las jurisdicciones relacionadas o conectadas con la Oferta de Canje o de cualquier otro modo, ni se producirá ninguna venta, emisión ni transferencia de valores en ninguna jurisdicción en contravención con las leyes vigentes. No se realizará ningún tipo de oferta de valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla los requisitos de la sección 10 de la Ley de Valores de 1933, incluidas sus modificaciones, y de cualquier otro modo de conformidad con las leyes vigentes.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

