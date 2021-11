Visa anuncia el paquete de sustentabilidad “Beneficios Ecológicos de Visa” para que los emisores puedan satisfacer la demanda de los consumidores conscientes del clima

El nuevo paquete de beneficios para cuentas forma parte de las soluciones de sustentabilidad ampliadas de Visa para los clientes como parte del objetivo de ser una compañía positiva para el clima

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V), compañía líder mundial en tecnología de pagos, anunció hoy el lanzamiento de Beneficios Ecológicos de Visa, un nuevo paquete de beneficios centrado en la sustentabilidad para emisores de cuentas diseñado para permitir y alentar a sus tarjetahabientes a adoptar comportamientos de consumo sustentables. El paquete de Beneficios Ecológicos de Visa estará disponible primero en Europa y luego se implementará a nivel global durante el próximo año para clientes de Visa. Con esta oferta, Visa sigue teniendo un rol de liderazgo en el impulso de un comercio sustentable y la acción climática en la industria de pagos, apoyando los objetivos de sus clientes y socios para satisfacer la creciente demanda de los tarjetahabientes para permitir un estilo de vida y de consumo sustentables.

El paquete de Beneficios Ecológicos de Visa permitirá a los emisores de Visa agregar beneficios centrados en la sustentabilidad para productos de crédito/débito de tarjetahabientes de Visa, facilitará el entendimiento de los tarjetahabientes del impacto de sus gastos en el medio ambiente y alentará el consumo y los comportamientos sustentables. Se espera que las características disponibles en el lanzamiento o con el tiempo incluyan:

Calculadora de huella de carbono : información ofrecida por ecolytiq para tarjetahabientes sobre la huella de carbono estimada de sus gastos, incluyendo una nueva puntuación de temperatura que ayuda a los tarjetahabientes a entender el impacto climático de su comportamiento de gasto personal y cómo sus opciones de consumo contribuyen al objetivo de 1.5° C del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

: información ofrecida por ecolytiq para tarjetahabientes sobre la huella de carbono estimada de sus gastos, incluyendo una nueva puntuación de temperatura que ayuda a los tarjetahabientes a entender el impacto climático de su comportamiento de gasto personal y cómo sus opciones de consumo contribuyen al objetivo de 1.5° C del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Compensación de carbono : posibilidad de que los tarjetahabientes compensen el impacto de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

: posibilidad de que los tarjetahabientes compensen el impacto de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Educación personalizada para clientes sobre cómo alentar el consumo más sustentable.

sobre cómo alentar el consumo más sustentable. Materiales sustentables para tarjetas , incluyendo una colaboración con CPI Card Group y recibos digitales.

, incluyendo una colaboración con CPI Card Group y recibos digitales. Donaciones a organizaciones ambientales cuando se usen tarjetas Visa, incluyendo One Tree Planted, una organización sin fines de lucro de reforestación global.

cuando se usen tarjetas Visa, incluyendo One Tree Planted, una organización sin fines de lucro de reforestación global. Más recompensas para tarjetahabientes por comportamiento sustentable.

“En Visa, reconocemos la urgencia del cambio climático y estamos comprometidos con una nueva era de crecimiento económico sustentable e inclusivo”, dijo Charlotte Hogg, vicepresidenta ejecutiva y directora ejecutiva de Visa en Europa. “Como impulsor del comercio global, tenemos la oportunidad de trabajar con clientes y socios de todo el mundo para ayudar a integrar la sustentabilidad en el ecosistema de pagos y apoyar las decisiones de los tarjetahabientes y las empresas durante la transición”.

Según un estudio reciente de GlobeScan de 31,000 personas en 31 mercados, los tarjetahabientes del mundo siguen aspirando a una vida sustentable. Con base en esta tendencia y de acuerdo con una investigación de tarjetahabientes de Visa, estas grandes aspiraciones de vida sustentable se trasladan a la banca y los pagos. Por ejemplo, la mayoría de los tarjetahabientes encuestados de EE.UU. coincidieron en que la sustentabilidad es importante para ellos, con un 62% que es muy probable o algo probable que solicite una tarjeta de pago centrada en la sustentabilidad y las tendencias son más altas en la generación de los millennials. En Europa, los tarjetahabientes clasificaron las características centradas en la sustentabilidad como las más importantes después de los beneficios de las tarjetas tradicionales, como la protección contra el fraude y la aceptación, a la hora de elegir su próxima tarjeta de pago.

El paquete de Beneficios Ecológicos de Visa es una continuación de la aspiración global de Visa de ser una compañía positiva para el clima al usar sus productos, servicios, datos, red y marca para impulsar el comercio sustentable y apoyar la transición a una economía baja en carbono. A principios de este año, Visa anunció su compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2040, diez años antes del objetivo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

El paquete de Beneficios Ecológicos de Visa es el último hito en el liderazgo de Visa en sustentabilidad. El reconocimiento de la compañía incluye lo siguiente: Índice Dow Jones de Sustentabilidad de América del Norte, Empresas más Responsables de Estados Unidos y 100 Empresas Más Justas.

Para obtener más información sobre el compromiso de Visa con la sustentabilidad, visite: visa.com/ESG.

