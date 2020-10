Visa adquirirá YellowPepper

La adquisición respalda la estrategia de red de redes de Visa y el objetivo de ser un punto único de conexión para el movimiento de dinero para todos, en todo lugar

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Visa Inc. (NYSE: V) anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir YellowPepper, una fintech pionera con tecnología propia y asociaciones, que apoya a instituciones financieras y startups líderes en América Latina y el Caribe. La adquisición de YellowPepper se fundamenta en una inversión y asociación estratégica que Visa realizó en YellowPepper en mayo de 2018. La plataforma de YellowPepper ofrece una amplia gama de APIs que permite a emisores, procesadores y gobiernos acceder de forma rápida y segura a múltiples rieles para muchos flujos de pago, a través de una sola conexión.





La adquisición de YellowPepper acelerará la adopción de la estrategia de “red de redes” de Visa, al reducir en gran medida el time-to-market (tiempo de llegada al mercado) de emisores y procesadores, y el costo de acceder a las soluciones innovadoras e interoperables, independientemente de quien opere o sea el propietario de los rieles de pago.

“Estamos sumamente entusiasmados con la adquisición de YellowPepper y de cómo potencia la trayectoria de crecimiento de nuestro negocio en América Latina y el Caribe. Esta adquisición acelerará la habilidad de Visa de crear soluciones digitales de pago innovadoras y accesibles que empoderan a consumidores y negocios, permitiéndoles prosperar social y económicamente”, dijo Eduardo Coello, presidente regional de Visa para América Latina y el Caribe. “La tecnología de YellowPepper, que funciona como un ‘adaptador universal’, será clave para potenciar nuestra estrategia de ‘red de redes’, y así convertirla en un punto único de acceso para iniciar cualquier tipo de transacción y habilitar el movimiento seguro de dinero”.

YellowPepper facilitará una integración más fácil a Visa Direct, la plataforma de pagos en tiempo real de la empresa, Visa B2B Connect – la red de pagos transfronterizos B2B de Visa no basada en tarjetas – y servicios de valor agregado. En conjunto, esto permitirá expandir la habilitación de productos y servicios digitales, proporcionar experiencias atractivas y seguras para todo el ecosistema y hacer crecer nuevas transacciones y volúmenes de pago. Por ejemplo, a principios de este año, Visa y YellowPepper habilitaron la primera plataforma en tiempo real de su tipo en Perú para desarrollar PLIN, una solución de pagos P2P (persona a persona) con Scotiabank, BBVA, y Interbank. A su vez, al combinar las capacidades de Visa Direct con productos patentados de YellowPepper como el Directorio Alias, el perfil de identidad del cliente y herramientas de enrutamiento inteligente, los consumidores ahora pueden utilizar su correo electrónico, número de teléfono u otra credencial personal para intercambiar dinero a través de sus bancos utilizando la opción de pago de su preferencia.

“Durante los últimos tres años, nos hemos asociado estrechamente con YellowPepper para ofrecer soluciones innovadoras a los clientes de la región. A medida que estas soluciones se expanden a otros mercados, consideramos que alinearnos más cercanamente con YellowPepper y combinar nuestros negocios es una extensión natural de nuestra relación. Juntos, podemos ofrecer una plataforma flexible y de bajo costo con el fin de conectar múltiples redes para nuevos flujos de pago en toda América Latina y más allá”, dijo Rubén Salazar, vicepresidente senior de productos e innovación de Visa para América Latina y el Caribe. “Con nuestra adquisición de YellowPepper facilitaremos que los clientes puedan habilitar nuevos casos de uso y expandir nuestros servicios de valor agregado como la tokenización, la integración de múltiples rieles de pago, la validación de identidad, y herramientas de autenticación y riesgo, con el objetivo de brindar una experiencia de usuario integrada”.

“La excepcional plataforma tecnológica de YellowPepper es moderna, interoperable, segura y escalable”, dijo Serge Elkiner, CEO y fundador de YellowPepper. “Juntos, Visa y YellowPepper pueden brindar mejores capacidades de pago, proporcionando así amplios servicios de valor agregado para emisores, gobiernos y procesadores en la región. YellowPepper se ha esforzado por transformar el panorama bancario y de pagos en América Latina durante los últimos 15 años a través de la tecnología, y con la aceleración de la digitalización a nivel mundial y la desaparición de las fronteras, nuestros clientes se beneficiarán enormemente de que nos unamos a la familia Visa”, agregó.

YellowPepper continuará proporcionando comercialmente sus soluciones independientes de marca y el CEO Serge Elkiner continuará liderando al equipo de YellowPepper. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y a otras condiciones habituales de cierre. Se espera que la transacción se complete en las próximas semanas.

