Visa adquirirá Pismo

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Pismo, una plataforma bancaria y de procesamiento nativa en la nube para emisores, con operaciones en América Latina, Asia Pacífico y Europa, por mil millones de dólares en efectivo.





Al adquirir Pismo, Visa estará posicionada para brindar capacidades básicas bancarias y de procesamiento para emisores de tarjetas de débito, prepago, crédito y comerciales para clientes mediante API nativas en la nube. La plataforma de Pismo también permitirá a Visa brindar a sus instituciones financieras clientes soporte y conectividad para rieles emergentes de pago, como Pix en Brasil.

“A través de la adquisición de Pismo, Visa puede servir mejor a nuestras instituciones financieras y fintechs con soluciones bancarias y para emisores más diferenciadas, que ellos pueden ofrecer a sus clientes”, dijo Jack Forestell, líder de producto y estrategia de Visa.

“En Pismo, buscamos habilitar a nuestros clientes a lanzar productos de pagos y bancarios de última generación, dentro de una plataforma única y nativa en la nube, independientemente de los rieles, la geografía o la moneda que se utilicen. Visa nos brinda un apoyo inigualable para expandir nuestra presencia a nivel mundial y ayudar a dar forma a una nueva era para la banca y los pagos”, dijo Ricardo Josua, co-fundador y CEO de Pismo.

Pismo conservará su equipo de gestión actual. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, y se espera que se complete a fines de 2023.

Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan prosperar. Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información en Visa.com.

Acerca de Pismo

Pismo es una empresa de tecnología con amplia experiencia desarrollando e implementando soluciones bancarias y de tarjetas para bancos digitales y grandes instituciones financieras. La empresa tiene operaciones en América Latina, el Sudeste Asiático y Europa. Los inversores de la empresa incluyen Redpoint eventures, Softbank, Amazon y Accel.

Declaraciones a futuro

Este comunicado contiene declaraciones a futuro conforme a la Ley de Reforma estadounidense sobre Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro son generalmente identificadas por palabras como “será”,” se espera”, y otras expresiones similares. Ejemplos de declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones que estamos realizando sobre las fechas y la probabilidad de cierre, el éxito futuro de Pismo, el impacto de la adquisición en el crecimiento de Visa, y otros beneficios para Visa, instituciones financieras y consumidores.

Por su naturaleza, las declaraciones a futuro: (i) son efectivas a la fecha en la cual son emitidas, (ii) no son declaraciones de hechos históricos o brindan garantías de desempeño futuro; y (iii) están sujetas a riesgos, incertidumbre, supuestos o cambios circunstanciales que son difíciles de predecir o cuantificar. Por lo tanto, los resultados actuales podrían variar sustancialmente y de forma contraria a las declaraciones a futuro de Visa debido a una serie de factores, incluyendo las fechas y el resultado del proceso de aprobación regulatoria, cambios en el ámbito regulatorio y competitivo, incidentes cibernéticos, el ritmo y resultado de la integración, y varios otros factores que incluyen aquellos citados en el formulario 10-K (Form 10-K) de nuestro Reporte Anual del año fiscal con cierre al 30 de septiembre de 2022, y nuestras otras presentaciones a la Comisión de Valores de EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission).

No se debe de colocar dependencia indebida en este tipo de declaraciones. Con excepción a requerimientos estipulados por la ley, no tenemos la intención de actualizar o revisar declaraciones a futuro como resultado de nueva información, desarrollos futuros o por otros motivos.

Contacts

Contactos de Medios:

Visa



Constantine Panagiotatos



press@visa.com

Pismo



Débora Fortes



press@pismo.io