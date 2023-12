Visa adquirirá participación mayoritaria en Prosa para acelerar la adopción de pagos digitales en México

La adquisición permitirá que un porcentaje importante de las transacciones de pago que se realizan en México se beneficien de ser más eficientes y seguras al aprovechar la infraestructura de red y la experiencia tecnológica de Visa.

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V), un líder mundial en pagos digitales, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Prosa, uno de los principales procesadores de pagos en México, para acelerar la adopción de pagos digitales seguros e innovadores en el país. Conforme al acuerdo, Prosa continuará operando como una empresa independiente con su propia infraestructura tecnológica, mientras que Visa buscará expandir la oferta de productos de Prosa con nuevas soluciones digitales, así como compartir su experiencia y conocimientos gestionando una red global y un conjunto de capacidades tecnológicas.





Prosa continuará proporcionando comercialmente sus soluciones agnósticas con respecto a la marca, y su equipo actual de liderazgo seguirá dirigiendo la organización. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y a otras condiciones habituales de cierre, y se espera que se complete durante la segunda mitad del 2024. Durante los próximos meses, Visa trabajará de cerca con los participantes del ecosistema de pagos mexicano, incluyendo las entidades reguladoras, los accionistas actuales y la gerencia y junta directiva de Prosa, para garantizar que el cierre de la transacción se complete con total fluidez.

Como resultado, se espera que un porcentaje importante de las transacciones de pago que se realizan hoy en México continúen siendo cada vez más eficientes y seguras, respaldadas por la experiencia global de Visa. “La tecnología y la innovación son la base de nuestro negocio y el centro de lo que hacemos. Como tal, esta inversión es parte de nuestra estrategia de “red de redes”, en la que aprovechamos las mejores tecnologías de todo el mundo para complementar las nuestras”, dijo Eduardo Coello, presidente regional de Visa América Latina y el Caribe. “Con la infraestructura tecnológica mejorada y proporcionada por la red global de pagos de Visa, estamos sentando las bases para desarrollar nuevas e innovadoras formas de pagar y recibir pagos para consumidores y pequeñas empresas junto a emisores y adquirentes locales en México”.

Se espera que la inversión de Visa en Prosa permita a los actores del ecosistema global de pagos asumir un papel más activo en el panorama de pagos de México, aumentando así la gama de posibilidades tanto para los consumidores como para los comercios. Además, Prosa podrá ofrecer una variedad de nuevos beneficios al ecosistema de pagos mexicano. Una vez que se cierre la transacción, Prosa – trabajando en conjunto con emisores y otros participantes en el mercado de pagos – buscará promover dichos beneficios entre los tarjetahabientes en México. Esto incluye un plan para mejorar la tecnología que respalda los servicios independientes de marca que ofrece Prosa, así como servicios de la marca Visa como más pagos tokenizados. Prosa también buscará impulsar nuevos servicios como la capacidad de enviar y recibir pagos casi en tiempo real y tecnología de punta que brinda mayor eficiencia a los pagos a través del conjunto de soluciones de Visa. El desarrollo de nuevas soluciones seguirá incentivando una mayor competencia en el mercado mexicano en beneficio de los consumidores.

También se espera que la inversión de Visa en Prosa permita a los socios de Prosa ofrecer productos a micro y pequeñas empresas, lo cual les brindarán el beneficio de nuevas opciones digitales para ampliar su aceptación, incluidos varios productos de Visa para transformar los datos de transacciones en información accionable para que puedan tomar decisiones comerciales informadas, optimizar los ingresos y los procesos, y mejorar la experiencia general del tarjetahabiente. Los nuevos servicios que se implementarán con el tiempo incluirán aquellos destinados a permitir que tanto los consumidores como los comercios cuenten con transacciones de comercio electrónico más eficientes y confiables, gracias al conjunto de herramientas integrales de Visa de gestión de riesgo de fraude impulsadas por inteligencia artificial.

Prosa tiene más de cinco décadas de experiencia en procesamiento en México con una sólida base de clientes compuesta tanto de emisores como de adquirentes, procesando más de 10 mil millones de transacciones por año en su red. Conforme al acuerdo de adquisición, los accionistas actuales de Prosa, los cuales incluyen a Banorte, HSBC México, Invex, Santander México, Scotiabank México y Banjército, seguirán siendo propietarios de la parte restante de la empresa.

