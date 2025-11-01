Vietnam bajo agua: inundaciones dejan muerte, desaparecidos y destrucción a su paso

Las inundaciones en Vietnam han causado al menos 13 muertos y 11 desaparecidos, según informaron las autoridades locales esta semana.

El país, conocido por sus habituales lluvias durante la temporada de monzones, experimentó severas precipitaciones que provocaron daños en viviendas, infraestructuras y la evacuación de cientos de personas.

Las lluvias torrenciales afectaron principalmente a las provincias del norte y centro del país, donde los socorristas continúan trabajando para localizar y rescatar a quienes siguen desaparecidos.

Además de las pérdidas humanas, las inundaciones destruyeron cultivos y dejaron sin acceso a servicios básicos a varias comunidades rurales.

Respuesta de las autoridades y trabajos de rescate

Los equipos de rescate han intensificado sus esfuerzos en las zonas más complicadas, utilizando barcos y equipos de búsqueda especializadas para llegar hasta las áreas inundadas.

Las autoridades vietnamitas han movilizado recursos adicionales y han llamado a la población a mantenerse alerta ante el pronóstico de más lluvias en los próximos días.

La situación vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta Vietnam en materia de gestión de desastres naturales, especialmente en las regiones propensas a inundaciones.

Las organizaciones locales y la Cruz Roja también se han sumado a las acciones de ayuda humanitaria para los afectados.