Video que muestra el arresto de un supuesto agente del FBI es falso

El video de un hombre de color que es arrestado por dos oficiales de policía quienes se ven obligados a liberarlo al enterarse que es supuesto agente del FBI se ha viralizado en redes sociales, sin embargo, según el Departamento de Policía de Minnesota el video del arresto es falso.

Las miles de personas que compartieron el video aseguraron que el arresto se registro en los últimos días, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. En el se puede ver como dos agentes se acercan a un hombre afroamericano y le dicen que es un sospechoso que están buscando, lo esposan y cuando lo comienzan a registrar y sacan su billetera el hombre les dice que miren y que están cometiendo un error, supuestamente el hombre afroamericano es un agente encubierto del FBI, los agentes policiales se ven obligados a liberarlo mientras el presunto agente se burla de ellos y les exige que le entreguen sus documentaciones a ellos y a su supervisor que aparece minutos después en el video.

Por su parte el Departamento de Policía e Rochester Minnesota, anunció a través de un comunicado que el video del incidente ocurrió el 1 de junio de 2019 un año antes de que estallaran las protestas. También aseguraron que el sujeto que fue arrestado injustamente no era un agente del FBI.

“Los oficiales creyeron que reconocieron a una persona conocida por tener una orden de arresto por asalto. La persona tenía aproximadamente la misma altura, peso y edad que la persona que el oficial creía que tenía una orden. Los oficiales se acercaron al hombre y le preguntaron su nombre. el individuo no cooperó en identificarse con los oficiales. Los oficiales determinaron que tenían sospechas razonables para detener al individuo y determinar su identidad. Durante la breve detención, se identificó que no era el individuo que los oficiales sabían que tenía una orden judicial. liberado de inmediato. Contrariamente a los rumores de las redes sociales, el individuo no era un agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) “, dijo el Departamento de Policía de Rochester.

Un perfil bajo el nombre Nikee Lado, subió el video a YouTube que ha sido visto por más 220,000 personas luego un usuario con el nombre @ThisIsNike1 a través de su Twitter personal aseguró que el grabó el arresto en 2019 y que el que es arrestado es su amigo Atter.

Rochester Minnesota Police encounter with black male https://t.co/SX4gNuAxcu via @YouTube — life is just a joke (@ThisIsNike1) June 1, 2020

El video fue visto por miles de personas quienes corrieron la voz y aseguraban que el hombre era un agente del FBI sin embargo un usuario en Twitter llamado Abdullahi (@ajprotege), afirmó conocer al hombre que fue arrestado y que su nombre es Atter y dijo que no es un agente del FBI sino que un paramédico, el hombre también mencionó que el video fue grabado en Rochester, Minnesota.