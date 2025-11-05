VIDA Y SALUD PRESENTA: “LO QUE DEBES SABER SOBRE LA VACUNACIÓN INFANTIL”

Programa especial de HITN con orientación médica en vivo a través de LisaResponde.com

BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Hispanic Information and Telecommunication Network, Inc. (HITN), la principal organización de medios de comunicación en español que sirve a los hispanos de EE. UU., presenta un programa especial de Vida y Salud titulado Lo que debes saber sobre la vacunación infantil, que se transmitirá el miércoles 5 de noviembre a las 8:00 p.m. y a las 11:00 p.m. (hora del Este). Este especial de una hora busca ofrecer información confiable y basada en evidencia científica sobre la importancia de la vacunación infantil, en un formato accesible y cercano a las familias.

La reconocida periodista Neida Sandoval moderará este programa especial, que contará con la participación de destacados expertos en salud infantil: el Dr. Ilan Shapiro y el Dr. José Cucalón Calderón, ambos pediatras y portavoces de la Academia Americana de Pediatría (AAP). También se une a la conversación el Dr. Carlos del Río, profesor distinguido de la Universidad de Emory y especialista en enfermedades infecciosas.

A lo largo del programa, los especialistas abordarán los avances, las recomendaciones y la importancia de las vacunas dentro de los calendarios de salud infantil, compartiendo perspectivas que ayudan a comprender cómo estas medidas contribuyen a mantener comunidades más saludables y protegidas.

Durante la transmisión, el público podrá resolver sus dudas mediante de un chat en vivo con los médicos de Vida y Salud a través de la plataforma LisaResponde.com.

“En HITN estamos siempre comprometidos a ofrecer contenidos que hagan una diferencia en la vida de nuestra audiencia hispana”, expresó Erika Vogt-Lowell, vicepresidenta de Contenido de HITN. “Este especial de Vida y Salud brinda una oportunidad única de acceder a información médica confiable y, al mismo tiempo, interactuar con profesionales que pueden responder preguntas en directo. Es una experiencia educativa muy valiosa para las familias”.

Con casi un siglo de liderazgo, la Academia Americana de Pediatría ha desarrollado y perfeccionado las guías de vacunación infantil que se aplican en Estados Unidos, ayudando a prevenir enfermedades y mantener la salud de millones de niños y niñas.

Lo que debes saber sobre la vacunación infantil forma parte de la misión de Vida y Salud y HITN de promover el bienestar y la educación en temas de salud para la comunidad hispana en EE. UU.

