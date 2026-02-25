"Victoria colosal": Así describe Trump la captura de Nicolás Maduro 

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, describió la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como una victoria colosal.

Sus declaraciones desataron una fuerte reacción internacional. Además, recordaron el operativo y la trascendencia de la detención para la política mundial y la lucha contra la corrupción regional.

Para Trump, la captura de Nicolás Maduro representa una victoria colosal. Es una victoria esperada por sectores que consideraban su mandato como el responsable de múltiples crisis en Venezuela.

Según el mandatario republicano, la captura es resultado directo de la presión política ejercida por su administración. Además, es un paso crucial para restaurar la democracia en el país sudamericano.

Diversos sectores consideran que esta evaluación fortalece la posición del partido republicano frente a la próxima contienda electoral en Estados Unidos.

"Guerreros de élite estadounidenses que llevaron a cabo una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial. Nadie ha visto nada igual”.



Reacciones en Estados Unidos y América Latina

La reacción de Trump ha tenido eco tanto en el ámbito estadounidense como en América Latina.

Asimismo, la noticia ha generado debate sobre la participación de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y cómo esto podrá repercutir en las relaciones diplomáticas regionales.