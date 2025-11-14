Víctimas de Epstein ruegan al Congreso de EEUU a continuar con las presiones para que los archivos sean revelados 

El caso Epstein sigue generando controversia y reclamos de justicia. Recientemente, sobrevivientes de abusos cometidos por Jeffrey Epstein pidieron al Congreso de Estados Unidos no dejar de presionar para revelar los archivos ocultos relacionados con el pederasta.

La exigencia busca arrojar luz sobre redes de complicidad y encubrimientos que, según las víctimas, aún no han sido plenamente revelados.

La petición de las sobrevivientes de Epstein pone en el centro del debate la importancia de la transparencia en casos de abuso sexual de alto perfil.

Liz Stein y Jess Michaels, dos de las mujeres que han alzado la voz, subrayan que mostrar la totalidad de los documentos no solo hará justicia, sino que también permitirá entender la magnitud de los crímenes y a quienes involucra.

Sin acceso a estos archivos secretos, temen que muchas cuestiones clave permanezcan sin respuesta y que la red de complicidades continúe impune.

Presión ciudadana y respuesta política: ¿Qué sigue en el caso Epstein?

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han respaldado el pedido de las sobrevivientes, exigiendo acciones concretas a los legisladores.

El escrutinio sobre el Congreso aumenta, pues la ciudadanía espera que no se limite a gestos simbólicos. Legisladores como el senador Chuck Grassley aseguran que trabajan para mantener la presión sobre el Departamento de Justicia y obtener pronto la liberación de más archivos del caso Epstein.