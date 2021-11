Víctima de acoso escolar en una carta a su madre: “Siento que me voy a morir”

Argentina.- La carta de una pequeña de 12 años de edad que dijo sentir morir por el acoso escolar al que era víctima se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

Medios locales destacaron que la menor le escribió a su madre para decirle como se sentía por el maltrato de sus compañeros de escuela.

La madre al leer que su hija se quería morir decidió denunciar las cosas horribles que ha sufrido su pequeña.

«Mami, estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles», dice un párrafo de la nota dirigida a la progenitora.

La mujer explicó que desde hace unos meses ha visto cambios en el comportamiento de su hija.

Ataques de pánico, llantos constantes, vómitos y angustia son los síntomas que la menor presentaba antes de confesar que se sentía morir por el acoso escolar.

La madre denunció que compañeros de clases de dejan mensajes intimidantes, la insultan y se burlan de ella.

También la dejan afuera de las actividades escolares, siendo excluida totalmente.

“Hoy mi hija está angustiada en su casa y fue totalmente excluida del lugar, sin posibilidades de disfrutar con sus compañeros. Está muy triste y deprimida”, agregó la madre.

La carta de la menor que siente morir por el acoso escolar ha generado indignación no solo en Argentina.

El caso trascendió las fronteras, recordando la importancia de genera conciencia para evitar el acoso escolar.

CARTA:

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles porque no paro de temblar y no puedo respirar bien.

Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá por favor tenés que hacer algo.

Ma, siento que me voy a morir. Ayúdame por favor.

Te amo”.