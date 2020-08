Vicepresidente Mike Pence pide libertad para Alvaro Uribe

Este viernes a través de su cuenta de Twitter el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence pidió que el ex presidente Álvaro Uribe a quien calificó de “héroe” y quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario desde hace una semana por presunto fraude y sobornos a testigos, sea puesto en libertad.

“Hable hoy con nuestro gran aliado el presidente Iván Duque Colombia. El presidente Donald Trump y yo estamos agradecidos por nuestra asociación por la libertad en este hemisferio y nuestros esfuerzos conjuntos para compartir el tráfico de drogas” tuiteó el vicepresidente Pence, que continuó diciendo, “Respetamos las instituciones colombianas y su independencia, pero estando el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre”.

But, as Former President @AlvaroUribeVel is under house arrest, we join all freedom loving voices around the world in calling on Colombian officials to let this Hero, who is a recipient of the US Presidential Medal of Freedom, defend himself as a free man.

— Mike Pence (@Mike_Pence) August 14, 2020