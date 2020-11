Vicepresidente de Guatemala renuncia y le pide al presidente que haga lo mismo

El vicepresidente del Guatemala, Guillermo Castillo a través de su cuenta de Twitter presentó la renuncia a su cargo y le solicitó al presidente guatemalteco, Alejandro Giammatei que hiciera lo mismo.

“Ante distintas decisiones de Gobierno que afectan intereses de la población, solicité al Presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas. Insostenible continuar en estas condiciones”, tuiteó

De acuerdo con una serie de tuits, el vicepresidente tuvo una conversación con el presidente Giammatei en la cual le solicitó: “1. Desintegrar Centro de Gobierno y otras instancias. 2. Vetar el presupuesto 2021 3. Evaluar la destitución de cuestionados funcionarios de Gobierno 4. Tener mayor acercamiento a sectores del país para escuchar sus propuestas”.

Tras una reunión este viernes con el mandatario y varios testigos, el vicepresidente dijo que no comparte muchos asuntos dentro de la administración y no se le consultan. Y además considera que Giammattei no está cumpliendo con la promesa de tomar las riendas del país.

“Con mucha claridad le he manifestado al presidente que las cosas no están bien”, afirmó Castillo, que reconoció que tiene “poca comunicación” con el gobernante. “Fui elegido vicepresidente y juntos, con Giammattei, prometimos llevar las riendas conforme a la población lo requería, sin embargo, las no han sido se esperaba”, señaló.

El pasado jueves 19 de noviembre, Castillo se sumó a los sectores sociales que se oponen al presupuesto aprobado por el Congreso y solicitó al presidente mandatario que lo vetara.

Castillo también acudió a Twitter para decir: “comparto las demandas ciudadanas por la aprobación del Presupuesto 2021. Respetuosamente he solicitado por escrito al presidente que VETE el Decreto 33-2020 y que una instancia técnica de diversos sectores lo analice y sugiera las recomendaciones pertinentes”.

Para el vicepresidente, el resultado de ese diálogo y análisis, debe surgir un presupuesto que “responda a las necesidades de la población, sea coherente con la recaudación tributaria y evite mayor endeudamiento”.

Sectores de la población indican que el presupuesto de 99,700 millones de quetzales que fue aprobado en la madrugada del 18 de noviembre fue una maniobra negociada sin transparencia.

Al igual que el vicepresidente, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de Guatemala, pidió al mandatario Giammattei vetar el presupuesto para 2021.

El Cacif señala el alto déficit fiscal compromete el futuro de los ciudadanos guatemaltecos y causará que se pierda el control macroeconómico. Otros de los sectores que están en contra del gasto de 2021 son: los 48 cantones de Totonicapán y la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios.