Vicepresidente de EEUU advierte que desarmar a Hamas y reconstruir Gaza será difícil 

El vicepresidente de Estados Unidos (EEUU), JD Vance, se reunió este miércoles con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para discutir la crisis y los retos que implica reconstruir Gaza, tema que domina la agenda internacional tras la reciente ofensiva militar contra Hamás.

Vance alertó que “desarmar a Hamás y reconstruir Gaza será una tarea muy difícil”, una frase clave que sintetiza la complicación política, social y humanitaria que enfrenta la región.

Durante el encuentro en Jerusalén, JD Vance, influyente figura del Partido Republicano, subrayó que la comunidad internacional debe prepararse para un esfuerzo de largo plazo.

De acuerdo con agencias, no solo se trata del desafío de reconstruir Gaza en términos de infraestructura, sino también de garantizar la seguridad y evitar el resurgimiento de grupos armados.

La reconstrucción de Gaza y la seguridad regional

Expertos consideran que, tras los bombardeos y la destrucción generalizada, la población civil en Gaza enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes.

Además, la presencia de Hamás y otras facciones complica la posibilidad de llevar a cabo proyectos de reconstrucción sostenibles.

JD Vance enfatizó que ningún esfuerzo tendrá éxito sin una solución política y el compromiso de actores regionales.

La situación en Gaza ha captado la atención de gobiernos y organismos internacionales. Se espera que los próximos meses sean decisivos para definir cómo se coordinará la ayuda y si las partes lograran un acuerdo.

Según Vance, reconstruir Gaza requiere tanto recursos económicos como garantías de seguridad, en una zona donde las tensiones permanecen elevadas.

El futuro de la Franja se mantiene incierto, dependiendo en gran medida de la concertación internacional.