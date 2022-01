Vicepresidenta Kamala Harris se prepara para asistir al traspaso de mando de la Presidenta Electa de Honduras Xiomara Castro

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anuncia que esta ultimando todos los detalles para asistir al traspaso de mando de la presidenta electa de los hondureños, Xiomara Castro el 27 de enero de 2021.

Harris por medio de su cuenta oficial de Twitter reafirmo su asistencia al evento. “Me estoy preparando para nuestro viaje a Honduras mañana donde asistiré a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro”, tuiteo la vicepresidenta.

“Esta visita es una oportunidad para que nuestras dos naciones profundicen nuestra cooperación en temas clave, desde la lucha contra la corrupción hasta la recuperación económica”, agregó Harris.

I’m preparing for our trip to Honduras tomorrow where I will attend the inauguration of President Xiomara Castro. This visit is an opportunity for our two nations to deepen our cooperation on key issues, from anti-corruption, to economic recovery. pic.twitter.com/MDRQMmApmM

— Vice President Kamala Harris (@VP) January 27, 2022