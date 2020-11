ViacomCBS venderá Simon & Schuster a Penguin Random House por U$S2,175 mil millones

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo para vender a la empresa editora Simon & Schuster (“Simon & Schuster”) a Penguin Random House LLC (“Penguin Random House”), una filial propiedad absoluta de Bertelsmann SE & Co. KGaA, por U$S2,175 mil millones en efectivo.

Esta venta se produce tras una revisión estratégica de los activos no esenciales que ViacomCBS efectuó a principios de 2020. Los fondos producto de la transacción se invertirán en las prioridades de crecimiento estratégico de ViacomCBS, incluso en transmisión, como así también para financiar los dividendos y saldar la deuda.

Esta transacción es fruto de una subasta sumamente competitiva que atrajo el interés de los compradores de todo el mundo, lo que refleja la posición de Simon & Schuster’s como una de las marcas editoriales más conocidas a nivel mundial. Simon & Schuster cuenta con más de 30 unidades editoriales entre la de adultos, infantil, audio e internacional. Su cartera de autores de best-sellers incluye a Stephen King, Doris Kearns Goodwin y Jason Reynolds, y goza de un extenso catálogo editorial con títulos favoritos eternos como Catch-22 y The 7 Habits of Highly Effective People.

Se prevé que la transacción se cerrará en 2021, de acuerdo con las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias. Una vez producido el cierre, Simon & Schuster continuará siendo dirigida como una unidad editorial aparte bajo el paraguas de Penguin Random House. Asimismo, Jonathan Karp, presidente y director ejecutivo de Simon & Schuster, y Dennis Eulau, director de Operaciones y de Finanzas, continuarán al frente de la editorial.

LionTree Advisors actúa como asesor financiero exclusivo y Shearman & Sterling LLP actúa como asesor legal de ViacomCBS en esta transacción.

Declaración de advertencia relacionada con declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones históricas y prospectivas. Todas las declaraciones salvo las de datos históricos son, o podrán considerarse, declaraciones prospectivas dentro del significado de la sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus reformas, y la sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, con sus reformas. De manera similar, las declaraciones que describen nuestros objetivos, planes o metas son o podrán ser declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestras expectativas actuales referidas a los resultados y eventos futuros; por lo general pueden identificarse por el uso de declaraciones que incluyen frases tales como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “tratar”, “planear”, “prever”, “probablemente”, “podrá”, “puede”, “podría”, “estimar” u otras palabras o frases similares; y abarcan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que son difíciles de predecir y que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales sean distintos de los resultados, el desempeño o los logros futuros expresados o implícitos por estas declaraciones. Estos riesgos, incertidumbres y demás factores incluyen, entre otros: el impacto de la pandemia de la COVID-19 (y demás emergencias de salud generalizadas o pandemias) y las medidas tomadas como respuesta a ello; desarrollos tecnológicos, ofertas de contenido alternativo y sus efectos en nuestros mercados y en el comportamiento de los consumidores; el impacto en nuestros ingresos por publicidad de cambios en el contenido para los televidentes consumidores, deficiencias en la medición de la audiencia y condiciones del mercado de la publicidad; la aceptación pública de nuestras marcas, programación, películas, contenido publicado y demás contenido de entretenimiento en las numerosas plataformas donde se distribuyen; los mayores costos de programación, las películas y los demás derechos; la pérdida de talento clave; la competencia por el contenido, las audiencias, la publicidad y la distribución en industrias que se consolidan; el potencial de pérdida de transporte u otra reducción en las negociaciones o su impacto para la distribución de nuestro contenido; los riesgos y los costos asociados con la integración de las empresas y las inversiones de CBS Corporation y Viacom Inc. en empresas, productos, servicios y tecnologías nuevos; ciberseguridad y riesgos similares en desarrollo; las fallas, la destrucción o la rotura de satélites o instalaciones esenciales; el robo de contenido; los factores políticos, económicos y/o regulatorios nacionales e internacionales que afectan a nuestras empresas a nivel general; la volatilidad en los mercados de capitales o una reducción en las calificaciones de nuestras deudas; huelgas y demás actividades sindicales; fluctuaciones en nuestros resultados debido a la elección del momento oportuno, la combinación, la cantidad y la disponibilidad de nuestras películas y demás programación; las pérdidas debido a débitos por deterioro de los activos del fondo de comercio, activos intangibles, licencias de la FCC y programación; pasivo relacionado con operaciones suspendidas y exempresas; potenciales conflictos de interés que surjan de nuestra estructura de participación con un accionista mayoritario; y demás factores descriptos en nuestros comunicados de prensa y presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos, entre otros, el informe anual más reciente del Formulario 10-K y los informes de los Formularios 10-Q y 8-K. Podrá haber riesgos, incertidumbres y factores adicionales que no consideramos en la actualidad como esenciales o que no son necesariamente conocidos. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado solo se hacen en la fecha de este comunicado y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores.

Acerca de ViacomCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) es una compañía líder mundial de medios y entretenimiento que crea contenido y experiencias premium para audiencias de todo el mundo. Impulsada por marcas de consumo icónicas, su cartera incluye CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, CBS All Access, Pluto TV y Simon & Schuster, entre otros. La compañía posee la mayor porción de la audiencia televisiva de Estados Unidos y cuenta con una de las bibliotecas de títulos de TV y películas más importantes y extensas de la industria. Además de ofrecer servicios innovadores de transmisión y productos digitales de video, ViacomCBS ofrece potentes capacidades en soluciones de producción, distribución y publicidad para socios en los cinco continentes.

Para obtener más información sobre ViacomCBS, visite www.viacomcbs.com y siga a @ViacomCBS en las plataformas sociales.

Acerca de Simon & Schuster

Simon & Schuster, una empresa de ViacomCBS, es líder mundial en publicaciones de interés general, dedicada a brindar lo mejor en materia de ficción y no ficción a lectores de todas las edades, en formatos impreso, digital y de audio. Su distinguida lista de autores incluye a gran parte de los escritores más populares y más reconocidos a nivel mundial, y a los ganadores de los premios y galardones literarios más prestigiosos. Es cuna de numerosas publicaciones y divisiones muy conocidas tales como Simon & Schuster, Scribner, Atria Books, Gallery Books, Pocket Books, Adams Media, Simon & Schuster Children’s Publishing y Simon & Schuster Audio, además de compañías internacionales en Australia, Canadá, India y el Reino Unido, y orgullosamente ofrece las obras de sus autores en más de 200 países y territorios.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.simonandschuster.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

