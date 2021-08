ViacomCBS se asocia con Sky para lanzar Paramount+ en Europa

El acuerdo de distribución transformador acelera la expansión global del servicio prémium de streaming de ViacomCBS a Alemania, Austria, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido en 2022.

Otro paso clave en la estrategia de agregación de Sky, cuya finalidad es llevar las mejores aplicaciones y contenidos a la plataforma Sky Q.

El nuevo acuerdo integral plurianual también incluye la ampliación de la transmisión de los canales de televisión de pago de ViacomCBS y la renovación de su asociación para la venta de publicidad en algunos mercados.

NUEVA YORK y LONDRES–(BUSINESS WIRE)–ViacomCBS Networks International (VCNI), una división de ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) y Sky, que forma parte de Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA), acaban de anunciar el lanzamiento de Paramount+ en las plataformas de Sky en Alemania, Austria, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido en 2022, como parte de un nuevo acuerdo de distribución plurianual que también incluye la ampliación de la transmisión de la cartera líder de canales de televisión de pago de ViacomCBS y la renovación de Sky como socio de ventas de publicidad en algunos mercados.

«Nos complace enormemente ampliar nuestra larga colaboración con Sky para seguir ofreciendo la cartera líder de marcas de entretenimiento prémium de ViacomCBS a los clientes de Sky y, lo que es más importante, llevar Paramount+ a nuevas audiencias en todos los mercados de Sky, incluidos Alemania, Austria, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido», declaró Raffaele Annecchino, presidente y director ejecutivo de ViacomCBS Networks International. «Es un acuerdo de distribución transformador fundamental para acelerar nuestras ambiciones globales en materia de streaming, al tiempo que apoya los objetivos estratégicos de Sky de atender mejor a las audiencias con una mayor flexibilidad en la forma de consumir nuestros contenidos en todas las plataformas».

Paramount+ es la más reciente de una serie de aplicaciones que se incorporan a Sky Q y que añaden más de 10 000 horas de contenido, lo que mejora aún más la estrategia de agregación de Sky y permite a los clientes de Sky ver aún más del mejor contenido en un solo lugar en la plataforma Sky Q.

Stephen van Rooyen, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de Sky para el Reino Unido y Europa, explicó: «Este es otro ejemplo de nuestra voluntad de innovar para el cliente y de reunir las mejores aplicaciones y contenidos en un solo lugar en Sky Q, ofreciéndole más televisión que nunca. Paramount+ es un servicio excelente con una enorme selección de fantásticas películas y series de televisión, y nuestro nuevo y más amplio acuerdo con ViacomCBS beneficiará a ambos negocios».

Tras el lanzamiento, los abonados a Sky Cinema obtendrán la bonificación de Paramount+ incluida de forma gratuita, lo que les permitirá acceder a dos fantásticos servicios simultáneos con más de 10 000 horas de contenido adicional por un precio asequible. Como parte de esta asociación, los largometrajes de Paramount Pictures seguirán disponibles en Sky Cinema en el Reino Unido y se sumarán a Sky Cinema en Alemania e Italia en 2022. El resto de los clientes de Sky podrán suscribirse a Paramount+ como complemento de su cuenta.

Paramount+ reúne un amplio catálogo de series originales, programas de éxito y películas populares de todos los géneros de marcas y estudios de producción de renombre mundial, como SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y Smithsonian Channel, además de una sólida oferta de contenidos locales de primer nivel. Fuera de Estados Unidos, el servicio prémium de streaming ofrece casi 3000 episodios de contenido infantil, 1000 episodios de «reality», más de 500 películas y 2500 horas de series, dramas y comedias de Paramount+ Originals, CBS y SHOWTIME®.

Los títulos que estarán disponibles hasta 2022 en Alemania, Austria, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido incluyen una colección de programas con guión, exclusivos de Paramount+ Originals y nuevas y emocionantes versiones de sagas icónicas, como HALO, The Offer y la nueva serie iCarly. Como base internacional de SHOWTIME, el servicio ofrecerá The Man Who Fell to Earth, Ripley, Super Pumped, y American Gigolo, además de títulos populares de ViacomCBS, como Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, Star Trek: Prodigy, y MTV Unplugged. El servicio también contará con una colección de nuevos estrenos de películas y de las favoritas de la audiencia de Paramount Pictures, como las películas de las franquicias Mission Impossible y Transformer.

Además, ViacomCBS y Sky han acordado una prórroga de varios años para la transmisión de los canales lineales de ViacomCBS, incluidos Comedy Central, MTV y Nickelodeon, en Alemania, Austria, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido. Los canales se complementarán con una sólida variedad de paquetes televisivos, para que los clientes tengan la flexibilidad de ver los contenidos que les gustan cuando y donde quieran.

ViacomCBS ha renovado su acuerdo plurianual con Sky como socio de ventas de publicidad para todas las plataformas y canales en el Reino Unido e Italia. Sky Media seguirá encargándose de la venta de publicidad en toda la cartera de canales de ViacomCBS, incluido Channel 5 en el Reino Unido, donde ViacomCBS y Channel 5 se beneficiarán de la innovación de Sky Media, líder en el mercado de la publicidad dirigida.

No se han dado a conocer las demás condiciones de los acuerdos.

Paramount+ también estará disponible de forma directa para el consumidor en Alemania, Austria, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido a través de la aplicación Paramount+ para iOS y Android y a través de dispositivos de televisión conectados y plataformas OTT compatibles. Los precios y la oferta de contenidos locales se anunciarán próximamente.

Acerca de Paramount+

Paramount+ es un servicio global de streaming de video por suscripción de ViacomCBS que ofrece todo un mundo de entretenimiento prémium para audiencias de todas las edades. A nivel internacional, el servicio de streaming cuenta con una amplia colección de series originales, programas de éxito y películas populares de todos los géneros de marcas y estudios de producción de renombre mundial, como SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y Smithsonian Channel, además de una sólida oferta de contenido local de primera calidad. El servicio, lanzado el 4 de marzo de 2021, está disponible actualmente en Estados Unidos, Canadá, América Latina y los países nórdicos, mientras que en Australia se lanzará el 11 de agosto de 2021. A finales de 2021, ViacomCBS habrá lanzado Paramount+ en 25 mercados, y llegará a los 45 a finales de 2022.

Para obtener más información sobre Paramount+, visite www.paramountplus.com y siga a @ParamountPlus en las plataformas sociales.

Acerca de ViacomCBS Networks International (VCNI)

ViacomCBS Networks International (VCNI), una unidad de ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), está compuesta por muchas de las marcas de consumo más icónicas del mundo. Su cartera incluye Channel 5, Telefe, Network 10, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount Network, así como los servicios de streaming Paramount+ y PlutoTV, y ViacomCBS International Studios, entre otros. Además de ofrecer innovadores servicios de streaming y productos de video digital, ViacomCBS Networks International brinda poderosas capacidades de producción, distribución y soluciones publicitarias para socios en cinco continentes y en más de 180 países.

VIAC-IR

Acerca de Sky

Sky, líder europeo en medios de comunicación y entretenimiento, forma parte de Comcast Corporation, una empresa global de medios de comunicación y tecnología. Conectamos a nuestros 23 millones de clientes en seis países con el mejor entretenimiento, deportes, noticias y arte, incluidos nuestros galardonados contenidos originales.

Nuestra tecnología, que incluye al líder del mercado Sky Q, conecta a las personas con todo lo que les gusta: entretenimiento de Sky TV, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y BBC iPlayer, y aplicaciones como Spotify, YouTube, BBC Sounds, Highbrow, Peloton, Fiit y más, en un único lugar y con la máxima facilidad de uso. Nuestro servicio de streaming NOW brinda a los espectadores todas las ventajas de Sky con la flexibilidad de un servicio sin contrato. A través de nuestro nuevo proveedor de banda ancha para empresas, Sky Connect, ofrecemos conexión ultrarrápida con respaldo 4G de nivel comercial a pequeñas empresas en el Reino Unido.

Tras el éxito de las producciones originales de Sky como Chernóbil, Gangs of London y Brassic, duplicaremos nuestra inversión en contenido original para 2024 por medio de Sky Studios. Sky News ofrece periodismo veraz e imparcial de forma gratuita, Sky Arts es el único canal en abierto del Reino Unido dedicado al arte para hacerlo accesible a todo el mundo, y Sky Sports, nuestro servicio líder de transmisiones deportivas, presenta a nuestros clientes algunos de los mayores y mejores eventos deportivos, como la Premier League, la Fórmula 1 y muchas otras competiciones. Nuestro nuevo estudio de cine y televisión, Sky Studios Elstree, que se inaugurará en 2022, creará más de 2000 nuevos puestos de trabajo y supondrá una inversión adicional en producción de 3000 millones de libras en el Reino Unido en los primeros cinco años.

Estamos convencidos de que podemos contribuir positivamente en las comunidades en las que operamos. Nos comprometemos a ser la primera empresa de entretenimiento en Europa con cero emisiones netas de carbono para 2030, y estamos orgullosos de ser un colaborador principal y de comunicación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26. Nos enorgullece asimismo nuestro enfoque de la diversidad y la inclusión: hemos recibido el reconocimiento de The Times y Stonewall por nuestro compromiso con la diversidad y nos hemos marcado objetivos ambiciosos para 2025 a fin de seguir potenciando la diversidad y la representación igualitaria. Además, invertiremos 30 millones de libras en nuestros mercados a lo largo de tres años para mejorar nuestro enfoque de la diversidad y la inclusión y atajar las injusticias raciales.

