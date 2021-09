Veteranos estadounidenses exigen renuncia del jefe del pentágono

Decenas de generales y almirantes retirados pidieron al secretario de Defensa del pentágono Lloyd Austin y al presidente del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, que renunciaran, acusándolos de “negligencia” en relación con la desastrosa retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

Los signatarios, que afirman ser miembros de un grupo llamado “Flag Officer 4 America”, afirman que Austin y Milley “deberían haber recomendado contra esta peligrosa retirada en los términos más enérgicos posibles. Si no hicieron todo lo que estaba a su alcance para detener la apresurada retirada, deberían dimitir ”.

Por el contrario, agrega la carta, si Austin y Milley se opusieron con uñas y dientes a la orden de retirada del presidente Biden, aún deberían renunciar “como una cuestión de conciencia y declaración pública”.

La carta tenía 87 signatarios hasta el lunes por la noche, incluido el Contralmirante retirado de la Armada John Poindexter, ex asesor de seguridad nacional del presidente Ronald Reagan; El representante Ronny Jackson , ex contralmirante de la Marina y médico de la Casa Blanca desde hace mucho tiempo; y Brig del Ejército retirado. El general Donald Bolduc, candidato republicano para representar a New Hampshire en el Senado de Estados Unidos el próximo año.

La carta también pide a Austin y Milley que renuncien por razones de “liderazgo, entrenamiento y moral” y los acusa de “poner énfasis obligatorio en el entrenamiento relacionado con el ‘despertar’ del PC, que es extremadamente divisivo y dañino para la cohesión de la unidad, la preparación y la guerra. capacidad de lucha.

“Nuestro ejército existe para luchar y ganar las guerras de nuestra nación y ese debe ser el único objetivo de nuestros principales líderes militares”, concluye.

En ese momento, el grupo fue criticado por el almirante retirado Mike Mullen, ex presidente del Estado Mayor Conjunto, quien le dijo a Politico en ese momento que la carta “lastima a los militares y, por extensión, lastima al país”.

Funcionarios estadounidenses anunciaron el lunes que se había completado la operación de evacuación en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, aunque se vieron obligados a admitir que cientos de ciudadanos estadounidenses y miles de aliados afganos habían sido abandonados a su suerte en territorio controlado por los talibanes.