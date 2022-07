Veterano de la Segunda Guerra Mundial dice que “EEUU no es por lo que murieron”

Carl Spurlin Dekel, un veterano de la Segunda Guerra Mundial dijo entre lágrimas que lo que es en la actualidad los Estados Unidos (EEUU) no es por lo que murieron miles de soldados.

Dekel, cumplió 100 años de edad, conmemorando su centenario y recordando la lucha de sus compañeros, aquellos que ofrendaron sus vidas por la nación.

“La gente no se da cuenta de lo que tiene… Las cosas que hicimos y las cosas por las que luchamos y los muchachos que murieron por eso, todo se fue por el desagüe”, dijo el veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Agregó que el país se va al infierno en una canasta de mano, haciendo alusión a las decisiones de los actuales gobiernos.

El soldado, ganador de la Estrella de Plata, destacó que su vida longeva es producto de apreciar las cosas pequeñas de la vida.

“Creo sinceramente en todo este mundo, que todo es hermoso. Si me despierto por la mañana y veo estas plantas aquí… Y todas esas flores que están ahí, y la hierba verde en el suelo, eso es hermoso”, manifestó el veterano de guerra.

Aunque dice sentirse orgulloso de los premios y reconocimientos por haber representado a su nación, cuestiona que EEUU no es lo que se esperaba.

“No tenemos el país que teníamos cuando me crié, en absoluto… Nadie se divertirá tanto como yo. Nadie tendrá la oportunidad que yo tuve. Simplemente no es lo mismo. Y eso no es por lo que nuestros muchachos, eso no es por lo que murieron”, acotó Dekel.

El veterano de guerra no entró en detalles sobre su descontento con elctual estado de su país. La opinión del soldado coincide con una encuesta de Pew Research Center, en la cual se destaca que el 78% de los estadounidenses están insatisfechos.

Uno de los principales factores para la población es el mal manejo económico, lo cual ven de forma negativa.