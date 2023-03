Vestido sobrevivió durante más de tres siglos en el fondo del mar

Un barco mercante que transportaba mercancías, pasajeros y un vestido de seda perfectamente conservado, que sobrevivió casi cuatro siglos en el fondo del mar se ha convertido en tema de fascinación.

El hermoso vestido fue descubierto en un naufragio cerca de la pequeña isla holandesa de Texel, 60 millas al norte de Ámsterdam.

Los investigadores han presentado diferentes teorías sobre el origen del vestido de seda roja.

El barco mercante se hundió alrededor de 1650 y fue casi olvidado, hasta que una tormenta arrastró la arena que lo había estado cubriendo durante cientos de años.

Luego, los buzos descubrieron los restos del naufragio en 2014, incluido el vestido de seda milagrosamente conservado.

Otros tesoros rescatados del barco incluyeron un vestido plateado, portadas de libros, uno de los cuales los investigadores creen que podría vincular el hallazgo con la dinastía Stuart, y lo que parecían ser artículos de tocador femeninos del siglo XVII.

El vestido está bordado con hilo de plata y oro, lo que implica que era propiedad de una mujer rica y poderosa.

Junto con los otros artículos del barco, el vestido se exhibió en el Museo Kaap Skil en Texel.

Los tesoros también serán el tema de un próximo documental llamado The Dress and the Shipwreck, un podcast y una reconstrucción digital.

El vestido de seda ha atraído a más visitantes del museo de lo habitual durante los meses de invierno desde que se exhibió en noviembre, dijo Corina Hordijk, directora artística del museo.

Ella agregó: ‘La idea de que este vestido estuvo en el fondo del mar durante siglos es una locura.

“La última persona que lo tocó antes de esto probablemente fue la persona que lo usó”.

Se cree que el vestido tenía 30 años cuando lo cargaron en el barco. Los investigadores dijeron que probablemente fue creado para una mujer mayor, ya que tenía una cintura más ancha de lo habitual.

Arnold van Bruggen, director del documental sobre el descubrimiento, dijo: ‘Estos vestidos eran increíblemente caros.

Vestidos de este estilo no se habrían visto fuera de los círculos de la corte real.

Tijtske Mussche, quien hizo el podcast que acompaña al documental,La ropa y los objetos también ayudan a completar nuestra comprensión de las mujeres de una época ya que en que los libros de historia se enfocan principalmente en los héroes navales masculinos

Van Bruggen y Mussche le dijeron que habían llegado a tres teorías posibles sobre el origen del vestido después de hablar con historiadores, científicos y otros investigadores.

La primera posibilidad es que el vestido perteneciera a una compañía de teatro que huía de Inglaterra, mientras que la segunda apunta hacia el vestido y los demás artículos pertenecientes a la difunta esposa de un embajador y que regresaban a Inglaterra desde Constantinopla.

La tercera teoría es que pertenecían a una rica familia de Europa del Este que escapaba de la Guerra de los Treinta Años.

Además del vestido de seda, se encontró un libro a bordo, que los investigadores creen que puede apuntar hacia una conexión con la dinastía Stuart, especialmente después de que se encontró una carta que prueba que uno de los barcos que transportaba el séquito de la reina Henrietta Maria, la esposa de Carlos I, a Holanda en 1642 hundido en la misma zona que el nuevo descubrimiento.

Los investigadores han sugerido que el vestido podría haber pertenecido a Jane Ker, condesa de Roxburghe, una controvertida consejera católica de la reina que la acompañó en el viaje en los primeros años de la Guerra Civil Inglesa.

Los buzos de la isla holandesa de Texel se encuentran con frecuencia con viejos naufragios porque los barcos usaban el área como un puerto seguro mientras surcaban el Mar del Norte, y muchos tuvieron problemas al entrar o salir de la región.

Había mucho tráfico naval entre Inglaterra y Holanda en ese momento, incluidas personas que escapaban de la revolución puritana en Inglaterra, dijo van Bruggen.

Un experto holandés dijo que el vestido fue la primera prenda completa de la época que se encontró en el país