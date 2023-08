VERSION CORREGIDA El “Ugly Phone Case Challenge” Recibe un Upgrade Total [by Verizon]

Total by Verizon ofrece a los entusiastas del desafío viral la oportunidad de ganar seis meses de servicio Ilimitado+ gratuito y una funda totalmente fea para intercambiar con un amigo

BASKING RIDGE, N.J.–(BUSINESS WIRE)–Punto de vista: eres un proveedor de servicios inalámbricos prepago sin contrato nuevo y próspero, y sabes que puedes hacer el “Ugly Phone Case Challenge” mejor.









Con más de 270 millones de visitas en TikTok y millones de compartidos en Instagram, el “Ugly Phone Case Challenge”, donde amigos intercambian fundas de teléfono divertidas para usar antes de viajes de verano o salidas nocturnas, está arrasando en internet. Ahora, Total by Verizon ha entrado en la conversación, y ha elevado la apuesta, con la oportunidad de ganar una funda de teléfono fea y seis meses de servicio Ilimitado+ de Total by Verizon, un premio valorado en $350 USD, con el hashtag #TotalUpgradeSweepstakes.

Para participar, la persona debe seguir a @TotalbyVerizon en Instagram, etiquetar al amigo al que más le gustaría regalar una funda en los comentarios e incluir #TotalUpgradeSweepstakes. Diez afortunados ganadores recibirán seis meses de servicio Ilimitado+, que incluye llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados, 20 GB de datos para hotspot, acceso a 5G Ultra Wideband, Disney+ y llamadas y mensajes de texto ilimitados a 70 países, todo en la red 5G de Verizon además de una de las 10 fundas feas personalizadas de la marca para regalar a un amigo.

“ Por lo general, las personas les dan a sus amigos regalos que realmente les encantarán, pero no es así en este último desafío viral, y estamos totalmente a favor”, dijo Cheryl Gresham, CMO, VP de Marketing de la organización Verizon Value. “ Las personas están intercambiando fundas de teléfono seriamente feas, así que pensamos en hacer una que realmente nos represente, mientras nos lanzamos por completo a los fanáticos con una mejora adicional en forma de las ventajas premium que vienen con nuestro plan Ilimitado+”.

Para obtener más información y participar en el #TotalUpgradeSweepstakes, visita @TotalbyVerizon en Instagram. El sorteo se lleva a cabo desde hoy hasta el lunes 19 de septiembre de 2023 a las 11:59 p. m., hora estándar del este. Los ganadores serán anunciados aproximadamente el martes 20 de septiembre de 2023. Los términos y condiciones completos se pueden encontrar en totalbyverizon.promo-rules.com.

Acerca de Total by Verizon

Total by Verizon ofrece soluciones inalámbricas de calidad sin contrato a consumidores conscientes del valor y está disponible en tiendas exclusivas y en más de 50,000 ubicaciones minoristas en todo el país, así como en totalbyverizon.com.

Total by Verizon forma parte del portafolio de marcas prepago de Valor de Verizon, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología, comunicaciones, información y productos y servicios de entretenimiento. Para obtener más información sobre Total by Verizon, visita TotalbyVerizon.com.

