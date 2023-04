Versa Networks Elige a Calculus como su Distribuidor en México y Otras Regiones Crecientes de Latinoamérica.

Calculus colaborará con aliados latinoamericanos de Versa para ayudarlos a afrontar la creciente demanda regional de la solución líder de proveedor único de Versa en la industria, SASE unificado.

SANTA CLARA, Calif. & WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–Versa Networks, líder reconocido en “Secure Access Service Edge” (SASE) unificado y de un solo proveedor, anunció hoy que ha seleccionado a Calculus Business Solutions Inc. “Calculus”, una empresa global de soluciones de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), como su nuevo distribuidor en la creciente Región de América Latina (LatAm).

Como resultado del acuerdo de distribución conjunta, Calculus trabajará con todos los socios de Versa en la región para brindar soporte de ventas y servicios de Versa SASE para así, ayudarlos a hacer crecer sus negocios. Los socios de Versa aprovecharán el gran equipo de ingeniería local de Calculus para captar clientes actuales y nuevos. La experiencia de Calculus con las soluciones y la tecnología de Versa los convierte en un distribuidor ideal que puede proporcionar a los socios de Versa soporte de ventas local, servicios de diseño e implementación y soporte 24×7.

“Versa ha decidido dar este paso con Calculus para impulsar el negocio en la región de América Latina a través de un socio de distribución establecido y experimentado que es totalmente autosuficiente en la gestión de todo el ciclo de vida comercial de Versa SASE para los socios, desde el compromiso inicial, la entrega de servicios profesionales, hasta la implementación de productos y soluciones y soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, en los idiomas locales”, dijo Martin Mackay, Director de Ingresos (CRO) de Versa. “Calculus está en una posición única para respaldar este tipo de asociación debido al equipo de alta calidad que ha creado para la ingeniería y los servicios profesionales”.

En el futuro, Calculus será un punto de contacto para los socios existentes y nuevos de Versa en gran parte de la región de América Latina, y específicamente en México, para ayudar con propuestas y soporte técnico y comercial. Calculus trabajará con Versa para garantizar que los socios regionales estén posicionados para el éxito al interactuar con clientes y prospectos.

“Estamos orgullosos de ser el distribuidor de Versa para Latinoamérica y de trabajar con ellos y su creciente ecosistema de socios para satisfacer el veloz incremento de demanda de Versa SASE”, dijo Sooraj Vasudevan, CEO y fundador de Calculus. “Con Versa SASE, estamos trabajando con el líder de SASE unificado de la industria y el único que está realmente integrado, lo que proporciona ventajas de red y seguridad distintivas para los clientes. Versa es un gran socio con el que trabajar; están atentos a las necesidades del mercado y se esfuerzan constantemente por mejorar”.

El SASE Unificado de proveedor único impulsado por AI/ML de Versa ofrece las mejores funciones desarrolladas orgánicamente que integran y brindan servicios ya sea a través de la nube, en las instalaciones o como una combinación híbrida de ambos, administrados a través de un único panel de gestión y control. Versa ofrece servicios SASE como Secure SD-WAN, Firewall de Próxima Generación, Firewall de Próxima Generación “As a Service” (FWaaS), Firewall de Red en la Nube, Gestión Unificada de Amenazas (UTM) que incluye Protección Avanzada contra Amenazas (ATP), Puerta de Enlace Web Segura (SWG), Acceso de Confianza Cero a la Red (ZTNA), Corredor de Seguridad de Acceso a la Nube (CASB), Prevención de Pérdida de Datos (DLP), Aislamiento Remoto del Navegador (RBI) y Análisis de Comportamiento de Usuarios y Entidades (UEBA). La plataforma SASE Unificado de proveedor único de Versa va más allá de la automatización de la consola de administración al brindar la capacidad de integrar redes, puntos de presencia, definiciones de políticas, definiciones de aplicaciones, lógica de agentes y lagos de datos.

Versa simplifica la forma en que las empresas protegen y conectan a sus usuarios, dispositivos y sitios con cargas de trabajo y aplicaciones en cualquier lugar y en cualquier momento. Como líder en SASE, la categoría de más rápido crecimiento en ciberseguridad, Versa es la única empresa que ofrece una arquitectura SASE unificada diferenciada que converge la seguridad y las redes para garantizar una postura de seguridad mejorada, una experiencia de usuario a aplicación mejorada y eficiencia operativa. Gartner ha identificado a Versa SASE como el que tiene la mayor cantidad de componentes SASE de los 56 proveedores. Gartner evaluó y nombró a Versa como una de las marcas que ofrece SASE de proveedor único. Además, KuppingerCole Analysts AG nombró a Versa líder en cada categoría de evaluación en su reciente informe “SASE Integration Suites Leadership Compass.” Además, Frost & Sullivan honró a Versa con su premio “SASE Global Enabling Technology Leadership Award” por su solución SASE líder en la industria. “Enterprise Management Associates” (EMA) también descubrió que Versa SASE tiene la mayoría de las funciones compatibles con SASE, según lo publicado en su informe de la industria; mientras que “650 Group” reconoció a Versa como líder en participación de mercado tanto para SASE implementado como para SD-WAN habilitado. Finalmente, el Programa de honor y reconocimiento “CIO CHOICE 2023” distinguió a Versa SASE como la marca más confiable de los CIO para SASE.

Acerca de Calculus Networks

Calculus Business Solutions Inc. es la empresa matriz del Grupo Empresarial Calculus que operan en Dubái (EAU), India, México y los Estados Unidos de América. Calculus Group es líder en la aplicación escalable y confiable de tecnología dentro del sector público y privado, brindando 360° de soluciones y servicios integrales de valor agregado para proveedores de servicios de TIC, empresas y todos los niveles de gobierno.

En América Latina, Calculus Group opera como Calculus Networks, S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México, un integrador de sistemas de TIC centrado en soluciones y servicios profesionales en toda la región. Para obtener más información sobre Calculus Group, visite www.calculusbusiness.com o envíe un correo electrónico a info@calculusbusiness.com.

Acerca de Versa Networks

Versa Networks, el líder en plataformas SASE Unificado de proveedor único, ofrece soluciones SSE y SD-WAN basadas en AI/ML. La plataforma proporciona redes y seguridad con verdadero multiusuario y análisis sofisticado a través de la nube, en las instalaciones o como una combinación híbrida para cumplir con los requisitos de SASE para proveedores de servicios y empresas pequeñas a extremadamente grandes. Miles de clientes en todo el mundo, con cientos de miles de sitios y millones de usuarios confían en Versa para sus redes y seguridad de misión crítica. Versa Networks es una empresa privada y financiada por Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, BlackRock Inc., Liberty Global Ventures, Princeville Capital, RPS Ventures y Triangle Peak Partners. Para obtener más información, visite https://www.versa-networks.com o siga a Versa Networks en Twitter @versanetworks.

Versa Networks, VOS, y Versa Titan son o pueden ser marcas registradas Versa Networks, Inc. Cualquier otra marca y nombres mencionados en este comunicado pueden ser marcas registradas de sus compañías correspondientes. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Calculus Networks y Calculus Business son o pueden ser marcas registradas de Calculus Business Solutions, Inc. Cualquier otra marca y nombres mencionados en este comunicado pueden ser marcas registradas de sus compañías correspondientes.

Contacts

Lupita Círigo



lupita@calculusbusiness.com