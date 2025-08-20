Verizon Value Lanza Nuevos Servicios Prepagados Internacionales a través de Simple Mobile y Total Wireless

Las nuevas ofertas brindan conectividad global ampliada para clientes con servicio prepagado

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Hoy, dos marcas clave en el portafolio de Verizon Value – Simple Mobile, reconocida como la marca prepaga #1 en tasas de activación de clientes por 41ª vez según Wave 7, y Total Wireless – están lanzando planes mejorados para brindar conectividad global ampliada a clientes prepago, comenzando el 28 de agosto.





Los planes abordan la demanda continua de conectividad internacional a medida que evolucionan los patrones de viaje. Mientras que destinos tradicionales como México, Canadá y el Reino Unido continúan atrayendo a viajeros estadounidenses, la región de Asia Pacífico está experimentando una demanda sin precedentes, con visitantes estadounidenses a Asia creciendo hasta casi un tercio más que los niveles previos*. Las nuevas ofertas de Verizon Value convierten a Simple Mobile y Total Wireless en opciones líderes en servicios inalámbricos prepagados para clientes que buscan cobertura de roaming alrededor del mundo, junto con llamadas y mensajes de texto ilimitados a más de 200 países.

"Nuestras nuevas mejoras reflejan nuestro profundo entendimiento de las necesidades evolutivas de nuestros clientes para conectividad global", dijo David Kim, Director de Ingresos de Verizon Value. "Los clientes ahora pueden acceder a capacidades internacionales premium a precios prepagos, ya sea que elijan Simple Mobile para conectividad internacional directa o Total Wireless para planes ilimitados integrales. Estos planes proporcionan más valor internacional y la flexibilidad para mantenerse en contacto desde casi cualquier lugar del mundo, eliminando la necesidad de tarjetas telefónicas costosas o cobertura limitada”.

Planes de Simple Mobile

Con la línea de planes actualizada de Simple Mobile, mantenerse conectado globalmente nunca ha sido más fácil, o más asequible. Ya sea que estés llamando a seres queridos en el extranjero, enviando mensajes de texto internacionalmente o usando datos premium, nuestros planes brindan más valor, más flexibilidad y más formas de mantener tu mundo más cerca. Al activarla red de Verizon, nuestros planes ahora incluyen mensajes de texto globales ilimitados, además de:

Plan de $25 : 15GB de datos de alta velocidad, llamadas ilimitadas a más de 100 países

: 15GB de datos de alta velocidad, llamadas ilimitadas a más de 100 países Plan de $30 : 20GB de datos de alta velocidad, llamadas ilimitadas a más de 125 países

: 20GB de datos de alta velocidad, llamadas ilimitadas a más de 125 países Plan de $40 : 30GB de datos de alta velocidad, llamadas ilimitadas a más de 125 países

: 30GB de datos de alta velocidad, llamadas ilimitadas a más de 125 países Plan Unlimited Worldde $50 : Datos, llamadas y mensajes de texto ilimitados. Llamadas ilimitadas a más de 200 países

: Datos, llamadas y mensajes de texto ilimitados. Llamadas ilimitadas a más de 200 países Plan Unlimited World+ de $60: Acceso ilimitado a la red 5G Ultra Wideband de Verizon, con datos, llamadas y mensajes de texto ilimitados. Llamadas ilimitadas a más de 200 países desde Estados Unidos, además de acceso a roaming internacional en más de 140 países

Planes de Total Wireless

Total Wireless está revolucionando su estructura de planes ilimitados, duplicando la cobertura de roaming a más de 30 países y agregando 95 países para llamadas internacionales. Estos nuevos beneficios estarán disponibles en los planes Total Wireless 5G y 5G+ para clientes nuevos y existentes. Todos los planes de Total Wireless incluyen beneficios internacionales, cobertura nacional 5G con datos ilimitados, y precios garantizados por cinco años, con impuestos y tarifas incluidos.

Total Base 5G Unlimited ($40) : 5GB Mobile Hotspot, roaming en Canadá/México, llamadas internacionales ilimitadas a más de 85 países, y mensajes de texto internacionales ilimitados a más de 200 países

: 5GB Mobile Hotspot, roaming en Canadá/México, llamadas internacionales ilimitadas a más de 85 países, y mensajes de texto internacionales ilimitados a más de 200 países Total 5G Unlimited ($55) : 15GB Mobile Hotspot, roaming en más de 30 países, llamadas internacionales ilimitadas a 180 países, mensajes de texto internacionales ilimitados a más de 200 países, y 6 meses de Disney+ incluidos

: 15GB Mobile Hotspot, roaming en más de 30 países, llamadas internacionales ilimitadas a 180 países, mensajes de texto internacionales ilimitados a más de 200 países, y 6 meses de Disney+ incluidos Total 5G+ Unlimited ($65): Mobile Hotspot ilimitado, roaming en más de 30 países, llamadas internacionales ilimitadas a 180 países, mensajes de texto internacionales ilimitados a más de 200 países, Disney+ incluido, y un crédito de llamadas internacionales de $10

Este lanzamiento doble muestra el poder del portafolio de Verizon Value en acción. Simple Mobile y Total Wireless sirven distintas necesidades de clientes mientras aprovechan el poder de la red de Verizon para brindar servicios internacionales que amplían las ofertas para clientes prepago.

Los planes mejorados de Simple Mobile y Total Wireless estarán disponibles en todos los canales incluyendo tiendas nacionales, distribuidores autorizados y en línea comenzando el 28 de agosto de 2025. Para más información, visita simplemobile.com y totalwireless.com.

Mantente atento para más actualizaciones que vendrán próximamente por parte del portafolio de marcas de Verizon Value.

Acerca de Simple Mobile

Simple Mobile proporciona servicio inalámbrico sin contrato, respaldado por la galardonada red 5G de Verizon, con planes que permiten a los clientes tener cobertura de red rápida y nacional a un precio justo. Comprometido a dar a los clientes más valor, Simple Mobile incluye beneficios como mensajes de texto globales ilimitados en todos los planes, generosas opciones de llamadas internacionales a más de 200 destinos y roaming asequible – haciendo más fácil que nunca mantenerse conectado con seres queridos alrededor del globo. Simple Mobile es parte del portafolio de marcas prepagadas de Verizon Value, que incluye Straight Talk, Total Wireless, Visible, Tracfone, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los proveedores líderes mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

Para más información sobre Simple Mobile, visita simplemobile.com.

Acerca de Total Wireless

Total Wireless es un proveedor inalámbrico de rápido crecimiento sin contrato cubierto por la red 5G de Verizon, con más de 1,000 tiendas exclusivas en todo el país, y contando. En una misión de elevar el estándar en servicios inalámbricos prepagos, Total Wireless interrumpe el status quo ofreciendo más valor que cualquier otro proveedor sin contrato. Total Wireless ofrece planes con datos ilimitados y acceso a la red 5G Ultra-Wideband de Verizon, precios garantizados por cinco años (impuestos y tarifas incluidos), teléfonos 5G gratis selectos con planes de compra calificados, y más.

Total Wireless es parte del portafolio de marcas prepagadas de Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los proveedores líderes mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

Para más información sobre Total Wireless, visita una de sus tiendas exclusivas en todo el país, o consulta Totalwireless.com.

