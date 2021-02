Veritone Continúa su Expansión Internacional a Través de un Acuerdo con CRP Radios de Perú

El grupo de radio comercial aprovechará Veritone Attribute habilitado por la inteligencia artificial (Artificial Intelligence, AI) para reforzar una mejor comprensión de sus campañas publicitarias

COSTA MESA, California–(BUSINESS WIRE)–Veritone, Inc. (Nasdaq: VERI), creador del primer sistema operativo de inteligencia artificial del mundo, aiWARE™, anunció hoy un nuevo acuerdo con el grupo de radio comercial CRP Radios con sede en Lima, Perú. El acuerdo marca un hito significativo en la expansión del mercado global de Veritone al ampliar su alcance en la región de América del Sur.





El acuerdo permite a CRP Radios aprovechar Veritone Attribute, aplicación líder de atribución de radiodifusión habilitada por la AI, que brinda al grupo una mayor comprensión del rendimiento de los anuncios en sus ocho estaciones de radio. Mediante el uso de Veritone Attribute, CRP Radios también podrá mostrar la eficacia de la campaña, informar las estrategias de optimización de anuncios y maximizar el retorno de la inversión para los anunciantes. En tres campañas locales probadas con Attribute, el grupo de radio demostró que la publicidad en sus estaciones representaba casi un 12 % de aumento promedio en las visitas al sitio web de los anunciantes.

“Necesitábamos una herramienta que tuviera funciones intuitivas y soporte y, después de evaluar Veritone Attribute, sabíamos que la aplicación nos daría eso y mucho más”, expresó Abraham Zavala Cochano, gerente general de CRP Radios. “Attribute nos permite demostrar un aumento en las visitas al sitio web a partir de los anuncios transmitidos en nuestras estaciones de una forma que no hemos podido lograr antes, lo cual se ha vuelto un activo invaluable para nuestros socios publicitarios y nos ha permitido demostrar un análisis en tiempo real para medir mejor la eficacia de las campañas”.

Se proyecta que el gasto en anuncios de radio en Latinoamérica aumente a 1280 millones de USD este año. La adopción e implementación de la solución habilitada por la AI de Veritone posiciona a CRP Radios como líder en la industria de la radiodifusión de América del Sur al otorgar capacidades para hacer más fácil e intuitivo brindar información procesable en las campañas publicitarias de radio. Esto no solo ayudará a CRP Radios a generar más ingresos publicitarios, sino que también generará una mayor satisfacción con sus clientes al brindar datos de rendimiento de anuncios para que puedan ajustar la estrategia casi en tiempo real.

“A medida que seguimos construyendo nuestra presencia global, nos entusiasma trabajar con CRP Radios para llevar contenido habilitado por la AI e inteligencia publicitaria a sus anunciantes”, indicó Paul Cramer, director general de Soluciones de Radiodifusión en Veritone. “Veritone se ha convertido en el estándar de la industria para la inteligencia publicitaria de radiodifusión, utilizado por casi 1500 estaciones en seis países. Este acuerdo nos permite trazar el rumbo en el mercado sudamericano y aportar valor agregado a las campañas publicitarias de los peruanos”.

Veritone Attribute, aplicación líder de atribución de radiodifusión habilitada por la AI, correlaciona las ubicaciones de publicidad de radiodifusión de todos los formatos, incluidos anuncios preproducidos, menciones orgánicas y lecturas en vivo, con datos de interacción del sitio web casi en tiempo real.

Para obtener más información sobre Veritone Attribute, ingrese a: https://www.veritone.com/applications/attribute/. Para obtener más información sobre CPR Radios, ingrese a: http://crpweb.pe/.

Acerca de Veritone

Veritone (NASDAQ: VERI) es un proveedor líder de tecnología y soluciones de AI. El sistema operativo patentado de la empresa, aiWARE™, impulsa un conjunto diverso de aplicaciones de AI y soluciones de automatización de procesos inteligentes que transforman a organizaciones comerciales y gubernamentales. aiWARE organiza un ecosistema en expansión de modelos de aprendizaje automático para transformar audios, videos y otras fuentes de datos en inteligencia procesable. Las herramientas de desarrollo de AI de la empresa permiten a sus clientes y socios desarrollar e implementar fácilmente aplicaciones personalizadas que aprovechan el poder de la AI para mejorar significativamente la eficacia operativa y descubrir oportunidades sin explotar. Veritone tiene su sede en Costa Mesa, California, y oficinas en Denver, Londres, Nueva York y San Diego. Para obtener más información, ingrese a Veritone.com.

Acerca de CRP Media

CRP Radios (CRP Medios y Entretenimiento S.A.C) es una emisora de radio líder en Perú. Opera estaciones de música dirigidas a diferentes segmentos de Lima y más de 30 ciudades peruanas. Sus estaciones tienen un amplio alcance y la empresa cuenta con la mayor participación de audiencia de cualquier emisora de radio del país. También genera más de 11 millones de sesiones de transmisión mensuales.

