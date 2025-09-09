Veris —el simulador de vuelo de realidad virtual de TRU Simulation— obtuvo la certificación de la FAA e inaugura una nueva era de entrenamiento inmersivo para pilotos

La Bell Training Academy será la primera en utilizar el simulador Veris para entrenamientos en el Bell 505









TAMPA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT) y filial de Bell Textron Inc., anunció hoy que Veris —su innovador simulador de vuelo de realidad virtual— obtuvo la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA). Ahora calificado como un Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo (FTD) de nivel 7, el Veris está diseñado para cumplir también con los estándares de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para FTD de nivel 3, cuya certificación se espera para finales de este año. Este hito consolida aún más la posición de TRU Simulation como líder de la industria en el desarrollo de simuladores de vuelo completos (FFS) y FTD de alta fidelidad.

Presentado por primera vez en VERTICON 2024, el Veris cuenta con un diseño completamente nuevo orientado a la eficiencia, combina las principales características de un FFS con la tecnología de realidad virtual inmersiva, lo que brinda a los pilotos la confianza necesaria para surcar los cielos. El Veris brinda a los clientes de helicópteros y aeronaves de ala fija una solución de entrenamiento más innovadora y rentable.

"En TRU Simulation, nuestra misión es poner a disposición de los pilotos y los centros de formación las herramientas más avanzadas y accesibles", afirmó Jerry Messaris, vicepresidente y gerente general de TRU Simulation. "El Veris ofrece entrenamiento de vuelo rentable de última generación a través de una plataforma compacta de realidad virtual, lo que revoluciona el entrenamiento de los pilotos en los sectores militares, de aviación ejecutiva y de helicópteros".

La Bell Training Academy (BTA) ha sido nombrada la cliente inaugural y será la primera en utilizar el Veris para entrenamientos en el helicóptero Bell 505. La BTA es una instalación de vanguardia que cuenta con 100 000 pies cuadrados de aulas, laboratorios y hangares.

"Ser el cliente de lanzamiento del Veris para el Bell 505 es un honor para la Bell Training Academy”, dijo Chad Sparks, gerente general de Bell Training Academy. "Estamos comprometidos con ofrecer las soluciones de entrenamiento más avanzadas y completas, y el Veris aumentará significativamente el realismo y la efectividad de nuestros programas. Celebramos este importante acontecimiento junto a TRU Simulation y esperamos continuar colaborando con el cumplimiento de las misiones de nuestros clientes".

El Bell 505 es una de las plataformas tecnológicamente más avanzadas de su categoría y sigue atrayendo a participantes de todo el mundo y entrenando a muchas generaciones de pilotos civiles y militares.

El Veris incluye una plataforma de movimiento completamente eléctrica con seis grados de libertad, capaz de reproducir con precisión las sensaciones y vibraciones de vuelo. También incorpora los mismos datos de vuelo, entornos de software y tecnologías avanzadas como el sistema REALFeel de TRU para carga de controles, utilizado en sus simuladores de vuelo completo (FFS), lo que brinda sensaciones realistas de control y una experiencia inmersiva en el mundo virtual. Los paneles táctiles de cabina permiten al piloto interactuar con interruptores y aviónica de forma similar a como lo haría en la aeronave. Por último, un visor de realidad virtual reemplaza al sistema visual tradicional, sumergiendo al piloto en el entorno de vuelo.

El Veris cuenta con componentes de simulación de última generación, entre ellos:

El nuevo generador de imágenes de TRU, impulsado por Unreal Engine

La plataforma de movimiento eléctrica con seis grados de libertad

Aeropuertos modelados a medida

El visor Varjo VR/MR

Un sistema digital de carga eléctrica de controles

Un nuevo sistema operativo para instructores

Generación de guías de pruebas de certificación

Unidad de control remoto para instructores

Sistemas de planes de lecciones y de debrief (opcional)

La fidelidad y accesibilidad del Veris se destacan gracias a su exclusivo diseño de doble uso. Al incorporar aviónica y componentes reales de aeronaves, parte del entrenamiento puede realizarse sin necesidad del visor de realidad virtual. Esto permite llevar a cabo prácticas de aviónica, procedimientos y otras tareas sin el visor, reservando la experiencia inmersiva únicamente para la fase de vuelo. De este modo, se logra un equilibrio óptimo entre entrenamiento real y virtual que no ofrecen otros dispositivos de simulación.

Acerca de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., una filial de Textron Aviation Inc., es un proveedor líder de dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de movimiento completo para la industria aeronáutica. Con un firme compromiso con la excelencia y la innovación, TRU Simulation se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología de simulación de vuelo desde hace más de una década. Sus soluciones personalizadas permiten a los pilotos volar con confianza, mientras que su tecnología de última generación garantiza entrenamientos seguros y realistas. Para más información, visite: www.TRUSimulation.com.

Acerca de Bell

Pensar más allá —eso es lo que hacemos—. Durante más de 90 años, hemos reinventado la experiencia del vuelo y sus posibilidades.

Somos pioneros: fuimos los primeros en romper la barrera del sonido y en certificar un helicóptero comercial. Participamos en la primera misión lunar de la NASA y llevamos al mercado sistemas avanzados de aeronaves de rotor basculante. Hoy estamos definiendo el futuro de la movilidad aérea de punta.

Con sede en Fort Worth, Texas, al tratarse de una filial de Textron Inc., contamos con ubicaciones estratégicas alrededor de todo el mundo. Cerca del 20 % de nuestro personal cuenta con experiencia militar; apoyar a nuestras fuerzas armadas en sus misiones es una de nuestras pasiones.

Lo más importante es la experiencia excepcional que nuestras innovaciones revolucionarias ofrecen a nuestros clientes, de manera confiable, eficiente y con la seguridad siempre como prioridad.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Ciertas afirmaciones que se incluyen en este comunicado de prensa son previsiones de futuro que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión de futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

