“Verano sin ti” de Bad Bunny se convierte en el primer álbum en español en ser nominado a un Grammy

El exitoso reggaetonero puertorriqueño, Bad Bunny, una vez más logra lo impensable, luego de que su álbum, “Verano sin ti” fuera nominado al “Mejor álbum del año”, en los Grammy. Convirtiéndose así en el primer disco en español en obtener una nominación en esta categoría.

De ganar, el artista boricua pasaría a la historia.

“Verano sin ti” está nominado junto con los discos de otros grandes artistas que buscan llevarse el preciado reconocimiento. Entre ellos: Voyage de Abba; Harry’s House de Harry Styles; Mr Morales & The Big Steppers de Kendrick Lamar; Music of the Spheres de Coldplay; In These Silent Days de Brandi Carlile; Renaissance de Beyonce y 30 de Adele.

Un verano sin ti es el primer álbum en español que recibe el honor en los 65 años de historia de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EEUU.

Cabe mencionar que, solo dos artistas de origen latino han competido por ese galardón en la misma categoría; se trata del guitarrista mexicano, Carlos Santana, quien ganó en el año 2000 con su álbum Supernatural; y Cardi B, nominada en 2019 por su producción Invasion of Privacy, pero fue superada por Kacey Musgraves con el álbum Golden Hour.

Esta no es la única nominación que consiguió Bad Bunny en los Grammy, también entró en la categoría: “Mejor álbum de música urbana”, con el mismo disco “Verano sin ti”.

En dicha categoría, Benito Martínez Ocasio, compite con Rauw Alejandro, Farruko, Daddy Yankee y Maluma.

Este es el sexto álbum de Bad Bunny el cual fue lanzado en mayo de este año y que ha sido uno de los más exitosos del cantante, que ha rato récords en todas las plataformas y se ha convertido en el reggaetonero favorito de millones de personas a nivel mundial. se convirtió en el primer álbum del puertorriqueño en llegar al top 10 en países como Holanda, Suiza, Italia y Canadá.

La ceremonia de los Grammy se llevará a cabo el próximo 5 de febrero de 2023 en la ciudad de Los Ángeles, California en Estados Unidos.