Venu Holding Corporation formaliza la adquisición de terrenos para un anfiteatro multitemporada de 100 millones de dólares en El Paso, Texas

La ceremonia oficial de colocación de la primera piedra está prevista para otoño de 2025

COLORADO SPRINGS, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Venu Holding Corporation («VENU» o la «Compañía») (NYSE American: VENU), promotora, propietaria y operadora de exclusivos locales de música en vivo y destinos de hostelería de primera calidad, ha cerrado la compra de un terreno de 20 acres para su local de música al aire libre multitemporada con capacidad para 12 500 personas en El Paso (Texas), el Sunset Amphitheater at El Paso. Según las previsiones, la construcción de este destino de primer nivel comenzará en el verano de 2025 y la ceremonia oficial de colocación de la primera piedra tendrá lugar en otoño de 2025.









Este proyecto de 100 millones de dólares se construirá en el marco de una asociación público-privada entre VENU y la ciudad de El Paso. Situado en el vibrante distrito de ocio de Cohen, en el noreste de El Paso, el moderno recinto se asentará al pie de las montañas Franklin y está llamado a convertirse en un punto de referencia regional, que atraerá a melómanos de todo el sur de Estados Unidos y el norte de México.

«¡Allá vamos!», dice J.W. Roth, fundador y director ejecutivo de VENU. «Un enorme agradecimiento al alcalde Johnson y al Ayuntamiento de El Paso por su diligencia y apoyo durante todo este proceso. Nos emociona la idea de plantar raíces oficialmente y traer este destino de entretenimiento sin igual a El Paso».

«Se trata de un hito importante para El Paso. El Sunset Amphitheater será un destino como ningún otro en nuestra región, que mostrará el paisaje único de nuestra ciudad además de impulsar el crecimiento económico. También creará puestos de trabajo y acercará entretenimiento de clase mundial a la frontera. Estamos orgullosos de colaborar con VENU en un proyecto que redefinirá las posibilidades del noreste de El Paso», declaró el alcalde de El Paso, Renard U. Johnson.

Con el respaldo de un paquete de incentivos de 31,5 millones de dólares de la ciudad de El Paso, se prevé que el Sunset Amphitheater at El Paso abra sus puertas en 2026 y genere un impacto económico de más de 2000 millones de dólares en los primeros 10 años de funcionamiento, impulsando la creación de empleo, el turismo y la prosperidad a largo plazo en toda la región.

Acerca de Venu Holding Corporation

Venu Holding Corporation («VENU») (NYSE American: VENU), fundada por el empresario de Colorado Springs y estrella de VenuesNow 2023, J.W. Roth, es un importante promotor de hostelería y locales de música en vivo dedicado a la creación de destinos de entretenimiento de lujo, centrados en el artista y orientados a la experiencia. Las sedes de VENU en Colorado Springs (Colorado) y Gainesville (Georgia) cuentan con Bourbon Brothers Smokehouse and Tavern, The Hall at Bourbon Brothers y, en exclusiva para Colorado Springs, Notes Eatery y el Ford Amphitheater, con capacidad para 9570 personas. Con la expansión de los nuevos Sunset Amphitheaters multitemporada en Oklahoma y Texas, los próximos locales a gran escala de VENU acogerán entre 12 500 y 20 000 invitados, continuando con la visión de VENU de redefinir la experiencia del entretenimiento en vivo de primerísima calidad. Haga clic aquí para ver la presentación general de nuestra empresa.

VENU ha recibido el reconocimiento a nivel nacional por parte de The Wall Street Journal, The New York Times, Denver Post, Billboard, VenuesNow y Variety por su enfoque innovador y disruptivo del entretenimiento en vivo. A través de asociaciones estratégicas con líderes de la industria como AEG Presents y Troy Aikman, miembro del Salón de la Fama de la NFL y fundador de EIGHT Elite Light Beer, VENU sigue dando forma al futuro del panorama del entretenimiento. Para más información, visite venu.live

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la legislación federal sobre valores. Términos como «puede», «podría», «será», «debería», «cree», «espera», «anticipa», «estima», «continúa», «predice», «pronostica», «proyecta», «planea», «pretende» o expresiones similares, o declaraciones relativas a intenciones, creencias o expectativas actuales, son declaraciones prospectivas. Aunque la Compañía considera que estas declaraciones son razonables, no debe confiarse de forma indebida en ellas, ya que se basan en la información de que disponemos en la fecha de este comunicado. Estas declaraciones prospectivas se basan en estimaciones y suposiciones actuales y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los expuestos en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC, sin limitarse a los Factores de Riesgo relativos a su actividad contenidos en los mismos. Por lo tanto, los resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes. La Compañía rechaza expresamente cualquier obligación de actualizar o modificar las declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los medios de comunicación

Chloe Hoeft



Venu Holding Corporation («VENU»)



719-895-5470



choeft@venu.live

Relaciones con los inversores

Dave Gentry



RedChip Companies, Inc.



1-407-644-4256



VENU@redchip.com