Venture Global y Mitsui anuncian contrato de compraventa de GNL por 20 años

Es el tercer contrato a largo plazo de Venture Global con una empresa japonesa

6,75 millones de toneladas métricas por año (MTPA) de contratos a largo plazo firmados por Venture Global hasta la fecha en 2025

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) y Mitsui & Co., Ltd. of Japan en el día de hoy anunciaron la celebración de un nuevo contrato de compraventa a largo plazo de gas natural licuado (GNL). De acuerdo con el contrato de compraventa, Mitsui comprará 1,0 millón de toneladas anuales de GNL a Venture Global durante 20 años, a partir de 2029.





“Venture Global se complace en anunciar su nueva alianza con Mitsui, un destacado líder en la industria del GNL, a fin de aumentar el flujo de GNL estadounidense hacia Japón y el mercado global”, manifestó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. “Esta colaboración entre ambas compañías fortalecerá la seguridad energética, mejorará la balanza comercial y profundizará los vínculos tradicionales entre nuestras naciones. Este contrato se basa en nuestras relaciones a largo plazo ya existentes con empresas japonesas y estamos muy agradecidos por su confianza permanente en Venture Global. Esperamos suministrar GNL de manera segura y confiable durante muchos años”.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y ahora es uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la compañía abarca activos en toda la cadena de suministro de GNL, incluyendo la producción, el transporte, el transporte marítimo y la regasificación de gas natural. Los tres primeros proyectos de la compañía, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se ubican en Luisiana, a orillas del Golfo de América. Venture Global desarrolla proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Acerca de Mitsui

Mitsui & Co. es una compañía global de inversión y comercio con presencia en más de 60 países y regiones, y una cartera de negocios diversificada que abarca una amplia gama de industrias.

La compañía identifica, desarrolla y expande sus negocios en colaboración con una red global de socios de confianza, entre los que se incluyen empresas líderes a nivel mundial, combinando sus fortalezas geográficas e intersectoriales para crear valor sostenible a largo plazo para sus grupos de interés.

Visite https://www.mitsui.com/jp/en/ para obtener más información.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Prevemos que dichas declaraciones prospectivas estén amparadas por las disposiciones de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), y en la Sección 21E de la Ley de Valores y Bolsa de 1934, en su versión enmendada (la “Ley de Bolsa”). Todas las declaraciones incluidas en este documento que no sean hechos históricos se consideran “declaraciones prospectivas”. En algunos casos, las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de términos, como "poder", "podría", "se hará", "se haría", "debería", "prever", "planear", "proyectar", "pretender", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir", "ser posible", "procurar", "tener por objetivo", "continuar", la forma negativa de dichos términos u otras expresiones similares.

Estas declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre nosotros, pueden incluir declaraciones sobre nuestro desempeño futuro, nuestros contratos, las estrategias de crecimiento anticipadas y tendencias previstas que afecten nuestras actividades empresariales. Estas declaraciones son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Existen factores importantes que podrían hacer que nuestros resultados, nivel de actividad, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros que expresan estas declaraciones prospectivas, ya sea de manera implícita o explícita. Entre dichos factores se incluyen los siguientes: nuestra necesidad de una significativa cantidad de capital adicional para desarrollar y terminar futuros proyectos y activos relacionados; nuestra posible incapacidad de obtener dicho financiamiento en condiciones aceptables, o incluso la posibilidad de no conseguir financiamiento; nuestra posible incapacidad de estimar con precisión los costos de nuestros proyectos, y el riesgo de que la construcción y operación de gasoductos y conexiones de gasoductos para nuestros proyectos sufran sobrecostos y demoras relacionadas con la obtención de aprobaciones reglamentarias, los riesgos del desarrollo, los costos laborales, la falta de disponibilidad de trabajadores calificados, los peligros operativos y otros riesgos; la incertidumbre respecto del futuro de la dinámica del comercio global, los acuerdos comerciales internacionales y la posición de los Estados Unidos en el comercio internacional, como los efectos de los aranceles; nuestra dependencia en materia de ingeniería, adquisiciones y construcción y de otros proveedores para poder finalizar los proyectos de forma exitosa, como una posible incapacidad de dichos contratistas de cumplir con sus obligaciones contractuales; diversos factores económicos y políticos —incluida la oposición de grupos ambientalistas u otros grupos de interés público, o la falta de apoyo de los gobiernos y las comunidades locales que necesitan nuestros proyectos— algo que podría repercutir negativamente en el otorgamiento de permisos, los plazos o el desarrollo, la construcción y la operación general de los proyectos; y los riesgos relacionados con otros factores analizados en el apartado “Punto 1A. Factores de riesgo” de nuestro informe anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”), así como todos los informes posteriores presentados ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento valen únicamente para la fecha de este comunicado de prensa y se basan en supuestos que consideramos razonables en dicha fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores, a menos que así lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversores:



Ben Nolan



IR@ventureglobalLNG.com

Medios de comunicación:



Shaylyn Hynes



press@ventureglobalLNG.com