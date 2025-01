Venture Global, Inc. anuncia los precios de su oferta pública inicial

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (“Venture Global”) anunció hoy los precios de su oferta pública inicial de 70.000.000 acciones comunes clase A con un valor nominal de USD 0,01 (“Acciones comunes clase A”) a un precio de oferta inicial de USD 25,00 por acción. En relación con la oferta, Venture Global ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 10.500.000 Acciones comunes clase A adicionales. Se espera que las Acciones comunes clase A comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 24 de enero de 2025 con el teletipo “VG”.





Se espera que el cierre de la oferta se produzca el 27 de enero de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan (cada una mencionada alfabéticamente) y BofA Securities se desempeñan como aseguradores y gerentes líderes conjuntos. ING, RBC Capital Markets, Scotiabank, Mizuho, Santander, SMBC Nikko, MUFG, BBVA, Loop Capital Markets, Natixis, Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities y Truist Securities se desempeñan como encargados líderes conjuntos del control de la oferta. National Bank of Canada Financial Markets, Raymond James, Regions Securities LLC, Guggenheim Securities y Tuohy Brothers se desempeñan como cogerentes de la oferta.

Se ha presentado una declaración de inscripción en el Formulario S-1 relacionado con la oferta ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y está vigente a partir del 23 de enero de 2025. La oferta se realiza exclusivamente por medio de un prospecto. Las copias del prospecto final relacionado con la oferta podrá obtenerse de forma gratuita, cuando esté disponible, visitando EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. También pueden solicitarse copias del prospecto final, cuando esté disponible, a Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al 866-471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; o BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, Attention: Prospectus Department, por teléfono al 800-294-1322 o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de |venta o la solicitación de una oferta de compra de estos valores, ni se producirá la venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde este tipo de oferta, solicitación o venta sea ilegal antes de la inscripción o la calificación según la ley de valores de ese estado o jurisdicción. Todas las ofertas, solicitaciones u ofertas de compra, o cualquier tipo de venta de valores se realizará de acuerdo con los requisitos de inscripción de la Ley de Títulos Valores de 1933, en su versión enmendada, y según corresponde de acuerdo con las leyes de títulos valores vigentes en cualquier otra jurisdicción.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor de GNL a largo plazo y a bajo costo de los Estados Unidos, obtenido de cuencas de gas natural ricas en recursos en América del Norte. El negocio de Venture Global incluye recursos en toda la cadena de suministro de GNL, incluida la producción de GNL, el transporte, el envío y la regasificación de gas natural. La primera planta de. Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó su producción de GNL en enero de 2022. La segunda planta de la empresa, Plaquemines LNG, logró su primera producción de GNL en diciembre de 2024. Actualmente, la empresa está construyendo y desarrollando más de 100 MTPA de capacidad de producción nominal para abastecer al mundo con energía limpia y económica. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus plantas de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos o estén relacionadas con hechos presentes o pasados, o con condiciones actuales incluidas en este comunicado de prensa, constituyen declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones relacionadas con la oferta, los plane, los objetivos, las metas, las estrategias de Venture Global, eventos o rendimientos futuros, gastos de capital, necesidades de financiamiento, capacidad de financiar operaciones, cronogramas de desarrollo y construcción de proyectos y comienzo de las operaciones en los proyectos, intenciones vinculadas con adquisiciones, fortalezas y debilidades de la competencia, estrategias comerciales y otro tipo de información que no representa datos históricos. Palabras como “puede”, “podrá”, “espera”, “planea”, “estima”, “anticipa”, “cree”, “debe”, “pronostica”, “proyecta”, “planifica”, “objetivo” o “meta”, o términos de significado similar, también tienen la intención general de identificar declaraciones prospectivas. Cualquier declaración contenida en el presente que no sea un hecho histórico puede ser considerada una declaración prospectiva.

Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas son válidas solo a la fecha del presente. Venture Global no asume obligación alguna de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias con posterioridad a la fecha de este comunicado de prensa ni a reflejar resultados reales, a menos que la ley lo requiera.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto para inversores

Michael Pasquarello

IR@ventureglobalLNG.com

Contacto para medios de comunicación

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com