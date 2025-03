Venture Global anuncia una significativa ampliación de la planta de gas natural licuado de Plaquemines

PLAQUEMINES PARISH, Luisiana--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Venture Global (NYSE: VG) anunció planes de ampliación para la planta de gas natural licuado (GNC) de Plaquemines al sur de Nueva Orleans, Luisiana. Se sumaron al anuncio el secretario de energía Chris Wright, el secretario del interior Doug Burgum, el gobernador de Luisiana Jeff Landry y otros funcionarios federales, estatales y locales, así como también partes interesadas. Está planificada una ampliación de la planta de Plaquemines que consistirá en 24 trenes de producción y representará una inversión adicional de aproximadamente $18 mil millones en el estado de Luisiana, lo que eleva la inversión total de Venture Global en proyectos actuales y planificados en los Estados Unidos a más de $75 mil millones.





La planta de GNL de Plaquemines, aprobada durante el primer mandato del presidente Trump, es la última planta de exportación de GNL en entrar en funcionamiento en Estados Unidos, y está previsto que produzca aproximadamente 27 millones de toneladas al año (MTPA). Hoy, Venture Global anuncia que ampliará esa capacidad a más de 18 millones de toneladas al año, por lo que la capacidad de producción total prevista en Plaquemines se incrementará a más de 45 millones de toneladas al año.

" La ampliación planeada en Plaquemines convertirá a la planta en la instalación de exportación de GNL más grande construida en Norteamérica. Suministrará GNL a nuestros aliados y, además, tendrá un impacto sustancial en el equilibrio comercial de los Estados Unidos", dijo el director ejecutivo de Venture Global, Mike Sabel. “ Creemos que este aumento creciente y flexible de las capacidades nos pondrá en buenas condiciones de responder rápidamente a las señales de crecimiento del mercado. En una industria de commodities que requiere grandes cantidades de capital, los recursos siempre irán a los proyectos más competitivos, y consideramos que la ampliación de la planta de Plaquemines es una de las oportunidades más eficientes en términos económicos para satisfacer rápidamente la creciente demanda de GNL. Estamos agradecidos por el compromiso de la administración Trump con el desarrollo de la infraestructura energética crítica de nuestra nación. Creemos que este será el marco normativo más favorable en décadas".

Con esta ampliación, la planta de GNL de Plaquemines seguirá ofreciendo cientos de nuevos empleos permanentes en Luisiana, así como decenas de miles de empleos indirectos a subcontratistas a tiempo parcial y completo en todo el estado de Luisiana y en más de 30 estados en todo el país. En el período pico de la construcción, Plaquemines ofrece miles de empleos directos en la construcción. Venture Global prevé que la decisión final de inversión sobre la ampliación se tome después de la primera producción del proyecto CP2.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor de GNL a largo plazo y a bajo costo de los Estados Unidos, obtenido de cuencas de gas natural ricas en recursos en América del Norte. El negocio de Venture Global incluye recursos en toda la cadena de suministro de GNL, incluida la producción de GNL, el transporte, el envío y la regasificación de gas natural. La primera planta de. Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó su producción de GNL en enero de 2022. La segunda planta de la empresa, Plaquemines LNG, logró su primera producción de GNL en diciembre de 2024. Actualmente, la empresa está construyendo y desarrollando más de 100 MTPA de capacidad de producción nominal para abastecer al mundo con energía limpia y económica. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus plantas de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos o estén relacionadas con hechos presentes o pasados, o con condiciones actuales incluidas en este comunicado de prensa, constituyen declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones relacionadas con la oferta, los plane, los objetivos, las metas, las estrategias de Venture Global, eventos o rendimientos futuros, gastos de capital, necesidades de financiamiento, capacidad de financiar operaciones, cronogramas de desarrollo y construcción de proyectos y comienzo de las operaciones en los proyectos, intenciones vinculadas con adquisiciones, fortalezas y debilidades de la competencia, estrategias comerciales y otro tipo de información que no representa datos históricos. Palabras como “puede”, “podrá”, “espera”, “planea”, “estima”, “anticipa”, “cree”, “debe”, “pronostica”, “proyecta”, “planifica”, “objetivo” o “meta”, o términos de significado similar, también tienen la intención general de identificar declaraciones prospectivas. Cualquier declaración contenida en el presente que no sea un hecho histórico puede ser considerada una declaración prospectiva.

Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas son válidas solo a la fecha del presente. Venture Global no asume obligación alguna de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias con posterioridad a la fecha de este comunicado de prensa ni a reflejar resultados reales, a menos que la ley lo requiera.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

