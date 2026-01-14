Venezuela tiene mucho más que petróleo: minerales, metales y potencialmente elementos de tierras raras 

La mirada internacional está puesta sobre los minerales de Venezuela, especialmente desde Estados Unidos, que reconoce su valor estratégico ante la dinámica política y económica global.

Los abundantes y variados recursos naturales de Venezuela, en particular los minerales críticos como el coltán y el oro, se han vuelto un punto central en las relaciones bilaterales y en la geopolítica regional.

Las reservas venezolanas sobresalen por su potencial industrial y tecnológico, con especial foco en minerales necesarios para dispositivos electrónicos, baterías y sistemas energéticos.

Según un informe reciente publicado en CNN, la administración estadounidense vigila de cerca la extracción y exportación de estos materiales, preocupada por su influencia en la cadena de suministros y, eventualmente, en la seguridad nacional.

El papel clave de los minerales estratégicos en la economía global

El acceso a minerales estratégicos como el litio, oro y coltán es considerado uno de los principales motores para el desarrollo tecnológico y la transición energética mundial.

Venezuela mantiene activos estos sectores productivos, lo que supone un atractivo irresistible para potencias como Estados Unidos y China.

Diferentes sectores analizan el posible impacto a largo plazo, no solo para el país sudamericano sino para la estabilidad en América Latina.

La extracción irregular, denuncias de corrupción y explotación ilícita suman preocupación internacional y abren debates sobre la soberanía y el futuro económico del país.