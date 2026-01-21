Venezuela recibe los primeros US$300 millones de un acuerdo petrolero con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes que el país ha recibido 300 millones de dólares como parte de los ingresos por la venta de petróleo bajo un acuerdo con Estados Unidos. La cifra representa una porción de un total de 500 millones de dólares acordados en la primera fase del convenio energético entre Caracas y Washington.

Rodríguez informó, desde Caracas y en un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), que estos fondos serán utilizados para proteger el ingreso de los trabajadores, mitigar la inflación y contrarrestar los efectos negativos de las fluctuaciones del mercado cambiario. Explicó que los recursos se canalizarán a través del mercado cambiario, la banca nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) con el objetivo de consolidar y estabilizar la economía local.

El acuerdo de venta de crudo, pactado tras un proceso de negociación con la administración de Estados Unidos, contempla la comercialización de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano, con Washington gestionando los ingresos antes de transferirlos al país suramericano.

Rodríguez destacó que los recursos serán destinados también a apoyar empresas de sectores esenciales, ayudando a aliviar el impacto de la escasez de divisas en una economía que utiliza tanto el bolívar como el dólar estadounidense como referencia para fijar precios de bienes y servicios.

La operación energética se enmarca en un contexto político y económico complejo para Venezuela, que enfrenta históricamente una elevada inflación y diferencias entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo, lo que ha generado distorsiones en los precios internos.

Este primer ingreso de fondos forma parte de una estrategia más amplia para incentivar la actividad petrolera y estabilizar la economía tras acuerdos con Estados Unidos, cuyo papel en la comercialización del crudo venezolano ha sido clave desde el inicio de la transición de poder.