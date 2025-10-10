Venezuela quiere reunir a la ONU de emergencia por posible ataque armado de EEUU 

El gobierno de Venezuela pide a la ONU reunión urgente tras advertir sobre un posible ataque armado por parte de Estados Unidos, según recientes declaraciones de funcionarios venezolanos.

La solicitud fue presentada ante el Consejo de Seguridad, argumentando la necesidad de medidas preventivas ante amenazas internacionales que pondrían en riesgo la estabilidad del país y la región.



Reacción internacional y contexto de la petición venezolana

Según la cancillería venezolana, la decisión de acudir a la ONU responde al “incremento de discursos hostiles y operaciones militares inusuales en el Caribe y zonas cercanas al territorio nacional”.

La nota dirigida al organismo recalca la importancia de la diplomacia y llama a la comunidad internacional a observar la situación con atención.

Diversos expertos han señalado que la solicitud venezolana marca un nuevo episodio en las complejas relaciones entre Caracas y Washington.

Mientras algunos países de la región expresan preocupación, otros llaman a evaluar la evidencia y priorizar el diálogo antes de cualquier acción militar.

Esta noticia ocurre en un contexto de tensiones prolongadas entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, que han incluido sanciones, bloqueos económicos y acusaciones mutuas en foros multilaterales.

Actualmente, el Consejo de Seguridad de la ONU estudia las implicaciones de la petición venezolana y decidirá si convoca la reunión de emergencia solicitada.