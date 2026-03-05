Venezuela firma nuevos contratos petroleros con Estados Unidos

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció este martes la firma de nuevos contratos para suministrar petróleo crudo y derivados a Estados Unidos. Este paso es significativo para fortalecer la relación comercial histórica entre ambos países, informó la empresa en un comunicado.

Según PDVSA, los acuerdos sin detalles sobre las empresas compradoras, buscan garantizar el suministro de hidrocarburos al mercado estadounidense, reafirmando el compromiso de Caracas con la estabilidad del mercado energético internacional y su papel como proveedor confiable. La estatal también subrayó la importancia de contar con una industria petrolera “libre de sanciones” para aumentar la producción nacional y potenciar el comercio global.

El anuncio se produce en el contexto de un acercamiento energético entre Caracas y Washington tras una serie de cambios en las políticas estadounidenses. Además, en enero de este año, autoridades venezolanas y estadounidenses discutieron una agenda de cooperación a largo plazo en materia energética. Esta agenda incluyó la posible modernización de instalaciones petroleras y una mayor participación de empresas estadounidenses en el sector.

La firma de estos contratos refleja un momento de reconfiguración en las exportaciones de petróleo venezolano, que busca recuperar mercados tradicionales tras años de sanciones que limitaron el comercio con refinerías de EEUU. PDVSA destacó que la medida contribuirá al equilibrio necesario para mantener la seguridad energética global en un entorno internacional volátil.