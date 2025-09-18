Venezuela exhibe cazas y misiles en maniobras en el Caribe

Venezuela ha captado la atención internacional al exhibir su capacidad militar durante las maniobras sobre el Caribe, llevando a cabo una demostración pública de cazas, misiles y sistemas de radares. ⁠

⁠Las maniobras venezonalas, organizadas por la fuerza armada nacional bolivariana, se desarrollan en un contexto de tensiones con países vecinos y de creciente presión internacional.Este evento militar mostró el despliegue de aviones caza Sukhoi y sistemas de misiles tierra-aire, con el objetivo declarado de defender el espacio aéreo venezolano.⁠

⁠Según el gobierno, estas operaciones buscan enviar un mensaje de disuasión y reafirmar la soberanía nacional. Las maniobras fueron transmitidas por medios estatales y seguidas por funcionarios y miembros del alto mando militar.

Las maniobras han generado preocupación en la región, especialmente en países como Guyana y Colombia, con quienes Venezuela mantiene desacuerdos limítrofes y fronterizos. Analistas han destacado que la demostración militar responde no solo a motivos defensivos sino también a razones políticas internas.

las imágenes oficiales mostraron el despliegue coordinado de radares y plataformas de defensa, en lo que fue presentado como la mayor exhibición militar venezolana en años