Venezuela cuestiona la muerte de 11 personas: ¿Y el derecho a la defensa?

El gobierno venezolano ha expresado su preocupación por la reciente muerte de 11 tripulantes a bordo de una narcolancha interceptada en aguas internacionales por la Guardia Costera de Estados Unidos.

Según informes oficiales, la narcolancha fue visualizada a unas 40 millas náuticas al noroeste de Aruba, en un operativo conjunto antidrogas liderado por Estados Unidos.

Durante la operación, las fuerzas estadounidenses abrieron fuego, resultando en la muerte inmediata de los 11 tripulantes, cuya nacionalidad aún no ha sido confirmada.

Las circunstancias del enfrentamiento, así como la falta de esclarecimiento sobre la posible rendición de los ocupantes, han generado dudas sobre si se respetaron los procedimientos legales y el derecho a la defensa.



Controversia internacional y reacciones diplomáticas

El gobierno venezolano, a través de comunicados oficiales, cuestionó la legalidad del uso de fuerza letal y demandó explicaciones a Washington. Reclama que los Derechos Humanos y el debido proceso deben prevalecer aún en operativos antidrogas internacionales.

Para expertos estos incidentes agravan las tensiones entre Caracas y Washington y despiertan debate sobre los límites legales en la lucha antidrogas.

En la región, casos similares han suscitado críticas y llamados urgentes a una mayor transparencia, tal como se observa en [otros operativos antidrogas debatidos anteriormente.

El derecho internacional, así como acuerdos de cooperación contra el narcotráfico, obligan a las partes involucradas a informar y salvaguardar los derechos de los detenidos, incluso cuando se enfrentan a delitos graves como el tráfico de drogas.

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, planteó en su programa 'Con el Mazo Dando' una serie de interrogantes que dejó la acción armada estadounidense.

"No está claro, no explicaron nada... Además, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa?", se preguntó.