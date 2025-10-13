Venezuela cierra su embajada en Noruega tras el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

El Gobierno de Venezuela anunció este lunes el cierre de su embajada en Noruega, una decisión que ocurre pocos días después de que el Comité Noruego del Nobel otorgara el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado, por su papel en la defensa de los derechos democráticos en el país.

En un comunicado, la Cancillería venezolana afirmó que el cierre forma parte de “la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior”, sin hacer mención directa al galardón otorgado a Machado. El texto oficial destacó que la medida refleja “la voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”.

Hasta el momento, las principales autoridades del chavismo no se han pronunciado sobre el reconocimiento internacional a la exdiputada, quien fue inhabilitada por la justicia venezolana para participar en las elecciones de 2024. Pese a ello, Machado encabezó la campaña opositora y aseguró que el premio “es un reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos”, dedicándolo “al sufrido pueblo de Venezuela” y al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien agradeció por su apoyo.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega expresó su descontento ante la decisión del Gobierno venezolano. “Es lamentable”, señaló Cecilie Roang, portavoz de la institución, en declaraciones al diario Verdens Gang. “Aunque mantenemos diferencias en varios temas, Noruega desea continuar el diálogo con Venezuela y trabajará para ello”, añadió.

El cierre de la embajada marca un nuevo punto de tensión entre Caracas y Oslo, un país que en los últimos años ha desempeñado un papel mediador en las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición.