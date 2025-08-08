Venezuela califica de cortina de humo ridícula y patética el anuncio de duplicar la recompensa para detener a Maduro

El gobierno de Venezuela calificó como “ridículo” y “patético” el reciente anuncio de Estados Unidos sobre doblar la recompensa para capturar al presidente Nicolás Maduro.

La medida, que busca presionar al actual mandatario venezolano, fue recibida con un fuerte rechazo por parte de voceros oficiales de Caracas, quienes sostienen que la política de recompensas representa una injerencia y desprestigia a las instituciones estadounidenses.

Contexto de la recompensa ofrecida por EEUU

La recompensa, que pasó de 15 a 30 millones de dólares, forma parte de los esfuerzos de Washington por acusar a altos funcionarios venezolanos de delitos, incluyendo narcotráfico.

Desde el ejecutivo venezolano se cuestionó la legitimidad de esta estrategia y se argumentó que solo sirve para reforzar la retórica hostil entre ambos países.

“Es patético que un país utilice prácticas de películas del viejo oeste para tratar asuntos diplomáticos de esta magnitud”, señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

Esta respuesta se enmarca en un clima tenso tras nuevas sanciones y declaraciones cruzadas. Para el gobierno de Maduro, la medida demuestra la falta de argumentos sólidos por parte de Estados Unidos y continúa siendo una afrenta a la soberanía nacional.

Expertos señalan que estas acciones podrían afectar aún más el ya frágil vínculo bilateral, dificultando posibles iniciativas de diálogo político o negociaciones futuras.