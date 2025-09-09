Venezuela asegura estar determinada a defenderse de EEUU, pero quieren evitar el conflicto 

Las declaraciones del canciller de Venezuela, Gil Pinto, en torno al conflicto con Estados Unidos han generado un intenso debate en la escena política latinoamericana.

En una reciente entrevista concedida a CNN en Español, el diplomático expuso la posición oficial del gobierno venezolano frente a las crecientes tensiones, señalando la importancia del respeto a la soberanía y la necesidad de buscar alternativas al enfrentamiento.

“No estamos apostando por el conflicto, ni queremos el conflicto”, dijo el funcionario estadounidense.

En ese sentido, dijo que Venezuela está "negando la posibilidad de un conflicto porque estamos preparados para disuadir la posibilidad de un despliegue y tenemos una clara determinación de defender nuestro suelo patrio”.

Durante la conversación, el canciller insistió en que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han provocado un fuerte impacto en la economía venezolana, dificultando el acceso a recursos esenciales y agudizando, según el gobierno, la crisis social interna.

Asimismo, enfatizó el llamado a la comunidad internacional para que promueva un diálogo genuino entre ambas naciones, y así encontrar soluciones pacíficas al prolongado conflicto diplomático.



Posición del gobierno venezolano ante sanciones y diálogo

El canciller reiteró que, pese a las tensiones, Venezuela mantiene la disposición de establecer canales de comunicación para superar las diferencias, siempre que se respete la autodeterminación nacional.

También recalcó que el gobierno continúa buscando aliados internacionales y exponiendo su perspectiva en foros multilaterales.