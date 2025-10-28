Venezuela anuncia la captura de "mercenarios" vinculados a la CIA 

El gobierno de Venezuela anunció el arresto de varios supuestos mercenarios, a quienes vincula con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Según datos oficiales, las detenciones tuvieron lugar en las últimas horas tras operativos en el país.

Esta noticia sobre el arresto de mercenarios ligados a la CIA ha generado repercusión tanto a nivel nacional como internacional y se suma a las acusaciones previas del gobierno venezolano sobre actos de injerencia exterior en sus asuntos internos.

En una alocución televisada, autoridades venezolanas detallaron que los detenidos se encontrarían planeando actos de sabotaje y terrorismo con apoyo extranjero.

Fuentes del gobierno aseguraron que entre los arrestados hay ciudadanos colombianos, estadounidenses y venezolanos, aunque aún no han sido reveladas sus identidades.

El Ejecutivo reitera que estos actos buscan desestabilizar la nación y afectar la gestión del presidente Nicolás Maduro.

Implicaciones internacionales y reacciones políticas

La denuncia sobre la presunta implicación de la CIA, con supuestos mercenarios, en actividades contra el gobierno de Venezuela reaviva el debate sobre la intervención extranjera en la región.

Estados Unidos ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con actividades ilegales en Venezuela, aunque las tensiones diplomáticas continúan aumentando.

El caso es seguido de cerca por organismos internacionales y actores políticos tanto dentro como fuera de Venezuela.

Algunos analistas señalan que este anuncio refuerza la narrativa oficialista, mientras opositores critican la falta de pruebas concretas presentadas hasta ahora.