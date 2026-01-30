Venezuela abre el camino a la privatización del petróleo: empresas privadas tendrán pleno control 

Venezuela ha iniciado un giro relevante en su política energética al aprobar una nueva ley que permite el regreso de petroleras extranjeras al país.

La aprobación de esta normativa busca abrir nuevamente el mercado petrolero, tras años de restricciones e incertidumbre para la inversión internacional por las sanciones impuestas por EEUU.

El objetivo del gobierno es revitalizar la industria, atraer nuevas inversiones y fomentar la recuperación económica.

Con la reciente decisión, empresas internacionales podrán negociar y operar en conjunto con PDVSA, la estatal de petróleo.

Este paso significa un cambio profundo en el sector energético venezolano, que atravesaba una crisis prolongada debido a las sanciones, la caída de la producción y la falta de financiamiento exterior. La noticia ya ha generado reacciones mixtas tanto en el ámbito político como económico.

Impacto económico y reacciones ante la apertura petrolera

Los expertos proyectan que el regreso de las petroleras extranjeras puede traducirse en un aumento significativo de la producción y en el ingreso de divisas para el país.

Sin embargo, organizaciones sociales y analistas advierten sobre la necesidad de transparencia y reglas claras, para evitar que la apertura beneficie solo a una élite.

Además, se espera que la medida tenga efectos tangibles en el empleo y sectores asociados, aunque dependerá del clima de inversión y la estabilidad política.