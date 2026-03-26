Un ciudadano venezolano ha presentado una demanda por US$ 1,3 millones contra el gobierno de Trump.

Rengel ha relatado que en marzo de 2025 se le señaló erróneamente como miembro de la banda venezolana Tren de Aragua.

Después, fue detenido por agentes de inmigración estadounidenses cuando se dirigía al trabajo.

La demanda señala que la única justificación ofrecida en el momento de su detención fue que sus tatuajes indicaban su pertenencia a una pandilla

Los argumentos legales detrás de la demanda

El núcleo de la demanda del venezolano sostiene que la administración Trump violó procedimientos legales internacionales.

Además, puso en riesgo la vida del venezolano al enviarlo directamente a una prisión reconocida por organizaciones de derechos humanos por presuntos abusos.

La defensa del demandante asegura que no existían pruebas suficientes para su reclusión y denuncia una violación a los debidos procesos migratorios.

El caso del venezolano reaviva los debates sobre la política de deportaciones estadounidenses implementada en gobiernos anteriores y el uso de mega cárceles en El Salvador.

Aunque el Gobierno de Trump aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la demanda, la discusión sobre la legalidad y ética de las deportaciones se mantiene abierta.

Por lo tanto, podría sentar un precedente relevante para casos similares en el futuro.