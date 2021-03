Vendió su camioneta para salvar a su padre y no encontró camas en la UCI

Perú.- El desgarrador relato de un hijo que decidió vender su camioneta para salvar la vida de su padre positivo de coronavirus y no encontró una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha generado indignación en la opinión pública.

La historia se viralizó luego que el vástago entre lágrimas y sollozos relató el drama que vivió para salvar a su papá luego que este le pidió que no lo dejará morir. Palabras que marcaron su vida porque no pudo cumplir la promesa por no contar con un respirador mecánico.

‘Hijo no me dejes morir’, fueron las últimas palabras del progenitor tras dar positivo al contagio y presentar complicaciones respiratorias que lo obligaron a acudir a un centro asistencia, donde no se le dio atención médica.

Según el policía Kevin Salgado Otazo, desde que su padre y madre dieron positivo al contagio vendió su camioneta para costear el tratamiento. Con el dinero condicionó su casa, contrató a médicos y enfermeras profesionales.

Los pulmones del señor de 65 años se comprometieron en un 80 por ciento, obligándolo a ser intubado y prescindir de un ventilador mecánico en medio de una crisis sanitaria que ha colapsado a los hospitales públicos.

‘Solo pido una cama UCI… Solamente les pido una cama UCI para mi señor padre’, lloraba el joven horas antes de que su padre falleciera por falta de asistencia económica y se confirmara la precaria situación que viven los peruanos.

Cuando medios locales le preguntaron al joven en cuánto había vendido su camioneta, el uniformado fue contundente al indicar que los gastos no fueron escatimados para salvar a su padre que lamentablemente falleció por no contar con una cama UCI.

La historia del ciudadano se suma al relato de una mujer que hipotecó su vivienda para poder salvar a su madre y que también se viralizó la semana pasada, exponiendo un deplorable sistema sanitario.