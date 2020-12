Velodyne Se Une al Programa Acelerador de Ciudades Inteligentes de Qualcomm

Velodyne Lidar avanza en la industria de las ciudades inteligentes

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que se ha unido al Programa Acelerador de Ciudades Inteligentes de Qualcomm® para promover el uso de tecnología lidar en soluciones de ciudades inteligentes. Al convertirse en parte del ecosistema de ciudades inteligentes de Qualcomm, Velodyne trabajará de manera más estrecha con Qualcomm Technologies, Inc., gobiernos y desarrolladores de soluciones para crear aplicaciones de ciudades inteligentes que mejoren los servicios públicos y la seguridad y la calidad de vida.





Las soluciones de ciudad inteligente pueden usar Sensores lidar de Velodyne para medir y para controlar las condiciones en áreas como la seguridad de los peatones, el tráfico de vehículos, la gestión del espacio de estacionamiento, la medición de la velocidad, las comunicaciones de vehículo a todo (V2X), la gestión de colas y activos, la seguridad y más. Los sensores pueden recopilar información 3D detallada y de alta precisión sobre personas, vehículos, ciclistas, espacios públicos y más, a la vez que preservan el anonimato.

“Nos complace dar la bienvenida a Velodyne Lidar al Programa Acelerador de Ciudades Inteligentes de Qualcomm para implementar soluciones lidar de vanguardia para una comprensión transparente del entorno inteligente”, indicó Ashok Tipirneni, director de Qualcomm Technologies, Inc. y jefe de Gestión de Plataforma de Productos de Ciudades Inteligentes. “Los sensores lidar y los datos 3D integrales de Velodyne pueden ayudar a equipar a nuestro campus inteligente y a los miembros del ecosistema de la ciudad inteligente con medidas de seguridad mejoradas y operaciones optimizadas”.

Hasta hace poco, las tecnologías de control de tráfico de la Sociedad de Transporte Inteligente (Intelligent Transportation Society, ITS) basadas en cámaras existentes se han utilizado ampliamente para estudiar las tasas de flujo de tráfico, la ocupación, la velocidad media y la velocidad puntual. Sin embargo, a medida que salen al mercado sensores alternativos, las debilidades de los enfoques basados en cámaras se vuelven más evidentes. Por ejemplo, se ha demostrado que las cámaras sufren en condiciones de poca luz, son propensas a las ilusiones ópticas y no permiten la privacidad de las personas. Los sensores lidar de Velodyne proporcionan datos 3D sólidos que permiten una detección y seguimiento de objetos superiores en una amplia variedad de condiciones de iluminación y climáticas. Además, los sensores de Velodyne no reconocen las características de las personas, como su rostro o el color de su piel, por lo que es un sensor ideal para atender las necesidades de los municipios sin comprometer la privacidad de sus ciudadanos. Con Velodyne lidar, las aplicaciones de ciudades inteligentes pueden promover la seguridad, el bienestar social y la eficacia operativa.

Como demostración de aplicación en tiempo real del valor significativo que el lidar de Velodyne puede aportar a las aplicaciones de ciudad inteligente, Velodyne y Qualcomm Technologies planean implementar un sensor de Velodyne en el campus inteligente de Qualcomm. El lidar está diseñado para colocarse en interiores para realizar un seguimiento a las personas mientras se mueven en un espacio público. Los datos pueden ayudar a Qualcomm Technologies a detectar patrones de tráfico y uso para que la empresa pueda comprender mejor las tasas de utilización y realizar ajustes en las instalaciones. Velodyne trabajó con Infinite Computer Solutions y Seoul Robotics, socio de Automated with Velodyne, para construir la aplicación.

“La combinación del lidar de Velodyne y la informática de vanguardia y las capacidades de 5G de Qualcomm Technologies crean un activo poderoso para que los desarrolladores hagan de sus ideas de ciudades inteligentes una solución potente”, manifestó Jon Barad, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Velodyne Lidar. “La participación en el Programa Acelerador de Ciudades Inteligentes de Qualcomm nos ayudará a conectarnos con gobiernos y proveedores de soluciones para crear aplicaciones de ciudades inteligentes basadas en lidar que transformen la infraestructura y los servicios de la ciudad”.

Los sensores de Velodyne brindan una gran cantidad de datos de percepción por computadora que hacen que sea rápido y fácil para los desarrolladores, ciudades, municipios, agencias gubernamentales y empresas construir modelos 3D de alta precisión de cualquier entorno. Los sensores proporcionan imágenes de alta resolución que permiten medir con precisión y analizar el entorno. Su durabilidad, confiabilidad, eficiencia energética y versatilidad los convierten en soluciones ideales para aplicaciones exigentes de ciudades inteligentes.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan, en este comunicado de prensa, las palabras “planea”, “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) la intención es identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de Velodyne sobre el tamaño de los mercados para sus productos; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

Qualcomm es una marca comercial o una marca comercial registrada de Qualcomm Incorporated.

El Programa Acelerador de Ciudades Inteligentes de Qualcomm es un programa de Qualcomm Technologies, Inc. o sus subsidiarias.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con inversores

Andrew Hamer



Director financiero



InvestorRelations@velodyne.com

Prensa

Landis Communications Inc.



Sean Dowdall



(415) 286-7121



velodyne@landispr.com