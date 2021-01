Velodyne Lidar y Trunk.Tech anuncian una asociación estratégica en el transporte autónomo

Ambas compañías acelerarán el desarrollo de camiones sin conductor para el mercado de logística de China

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy una asociación estratégica con Beijing Trunk Technology Co., Ltd. (Trunk.Tech). Las compañías colaborarán en el desarrollo de camiones pesados autónomos de última generación y para acelerar la comercialización de camiones sin conductor en el mercado de logística de China.





Velodyne y Trunk.Tech cooperarán con productos habilitados para lidar que cumplen con los exigentes requisitos de la logística de transporte de alta velocidad. Estas soluciones reforzarán la conciencia de los objetos y la capacidad de detección de los camiones pesados no tripulados. Además, están diseñadas para promover la producción rápida y a gran escala de vehículos de una manera rentable y eficiente. Trunk.Tech colabora estrechamente con los fabricantes de vehículos comerciales para producir camiones sin conductor y garantizar que los vehículos cumplan con las normas de seguridad automotrices.

Trunk.Tech es la primera compañía de China en desarrollar de manera independiente camiones sin conductor de Nivel 4 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (Society of Automotive Engineers, SAE), según su potente hardware sin conductor y sistemas de software. Utiliza lidar de Velodyne, incluidos Ultra Puck™, Puck™ y los sensores Velarray H800 como hardware de sensor principal en sus camiones autónomos. Trunk.Tech eligió a Velodyne por la calidad de los sensores, su rendimiento y su capacidad de producción en masa.

“Los camiones autónomos pueden reemplazar las deficiencias laborales, ahorrar en costos de combustible y mejorar la logística, además de optimizar la seguridad del transporte y ayudar a reducir las tasas de accidentes de camiones”, afirmó el Dr. Zhang TianLei, director ejecutivo de Trunk.Tech. “Los sensores de Velodyne, combinados con nuestros algoritmos de fusión de múltiples sensores, permiten que los camiones alcancen una detección en tiempo real, de largo alcance y de alta precisión para respaldar la conducción autónoma en entornos viales complejos. Velodyne cuenta con la experiencia y escala de fabricación para ayudarnos a transformar el transporte, y nuestras compañías comparten un enfoque marcado en la seguridad de los vehículos”.

“Trunk.Tech es líder en la industria al demostrar de qué manera la tecnología de vehículos autónomos, impulsada por el lidar, brinda una eficiencia notable y avances en la seguridad del transporte”, afirmó Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “Esperamos poder trabajar de manera estrecha con Trunk.Tech para crear soluciones de conducción autónoma de última generación que mejoran radicalmente la manera en que los bienes y materiales se trasladan en las redes de logística”.

Trunk.Tech: Vasta experiencia en el transporte autónomo

En los últimos años, Trunk.Tech ha desarrollado sensores de Velodyne Lidar en cientos de camiones sin conductor que se han entregado a los clientes comerciales. Actualmente, estos vehículos operan de manera autónoma en los puertos de China durante todo el año para respaldar las operaciones.

Desde que ganaron su primera licencia de prueba vial comercial en China en 2018, los camiones sin conductor de Trunk.Tech han realizado una gran cantidad de pruebas viales prácticas en las rutas de China. La compañía completó la primera prueba de alta velocidad del país para la conducción autónoma completa. En 2019, Trunk.Tech ganó proyectos nacionales clave de programas de desarrollo e investigación, lo que le permitió convertirse en la primera compañía de tecnología sin conductor en recibir respaldo para el derecho de paso.

Trunk.Tech crea de manera activa un amplio ecosistema de logística inteligente para respaldar el transporte autónomo en China. El ecosistema incluye Trunk.Tech y el Grupo Bosch en la terminal de camiones sin conductor. También incluye los socios estratégicos China Heavy Automobile, Uberco, Ulse Automotive y Geely Commercial Vehicles para la colaboración a fin de promover la producción en masa.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Algunos factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen el impacto incierto de la pandemia de COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de Velodyne sobre el tamaño de los mercados para sus productos; incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar para la seguridad de los peatones, la congestión del tráfico y las aplicaciones de ciudades inteligentes; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; la capacidad de Velodyne para identificar e integrar adquisiciones; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

