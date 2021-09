Velodyne Lidar y MOV.AI se asocian para ofrecer soluciones autónomas de robótica industrial y de comercio electrónico

SAN JOSÉ, California y TEL AVIV, Israel–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) y MOV.AI anunciaron hoy que las empresas están colaborando para ofrecer a los fabricantes de robots soluciones de automatización de nivel empresarial, que incluyen mapeo, navegación, evitación de obstáculos y prevención de riesgos. La Robotics Engine PlatformTM de MOV.AI, combinada con los sensores lidar de Velodyne, responde a la creciente demanda de automatización en entornos dinámicos de colaboración como el comercio electrónico, la logística, la fabricación y los hospitales.





La Robotics Engine PlatformTM de MOV.AI, impulsada por los sensores lidar Puck™ de Velodyne, ofrece herramientas avanzadas que permiten a los fabricantes e integradores de robots móviles autónomos (autonomous mobile robots, AMR) hacer frente a los retos que supone moverse con seguridad en entornos cambiantes y desestructurados como la manipulación de materiales y la logística de almacenes. Estos mercados están impulsados por el espectacular crecimiento del comercio electrónico. Por ejemplo, la pandemia ayudó a impulsar las ventas en línea en EE. UU. hasta los 791 mil millones de USD en 2020, un 32 % más que el año anterior, según el Departamento de Comercio de EE. UU.

La Robotics Engine Platform (Plataforma de Motores Robóticos) ayuda a los fabricantes de AMR a desarrollar e implantar rápidamente robots que puedan operar en entornos dinámicos en los que trabajen codo con codo humanos, máquinas manuales y robots. La plataforma aprovecha el rendimiento y la fiabilidad del sensor Puck para permitir que los robots móviles se desplacen fuera de situaciones controladas y funcionen con seguridad en entornos desconocidos e imprevisibles. El formato compacto de Puck permite integrarlo fácilmente en los robots. El sensor ofrece una gran precisión en entornos interiores y exteriores complejos.

La Robotics Engine PlatformTM basada en ROS de MOV.AI proporciona a los fabricantes de AMR y a los integradores de automatización las herramientas de nivel empresarial que necesitan para la automatización avanzada. Incluye un Entorno de Desarrollo Integrado (Integrated Development Environment, IDE) visual, algoritmos e integraciones listas para usar, gestión de flotas, interfaces flexibles con entornos de almacén como ERP y WMS, y cumplimiento de la ciberseguridad. La solución proporciona una precisión de ±2 cm para un entorno dinámico del 65%.

“La incorporación de las tecnologías MOV.AI y Velodyne a TUGBOT.ai proporcionó a nuestro robot una solución de navegación y localización de alta precisión para los entornos elevados y dinámicos en los que desplegamos nuestros AMR”, afirmó Fernando Freitas, director ejecutivo de RoboSavvy, fabricante del AMR TUGBOT.ai. “El uso de SLAM basado en lidar permite a TUGBOT.ai navegar con seguridad entre personas y otros vehículos con un rendimiento preciso y consistente”.

“La misión de MOV.AI es simplificar el desarrollo de robots colaborativos y proporcionar a los fabricantes e integradores de AMR todo lo que necesitan para desarrollar y operar grandes robots”, señaló Motti Kushnir, director ejecutivo de MOV.AI. “El uso de nuestra Robotics Engine Platform permite a los fabricantes de AMR implementar rápidamente la navegación de última generación, al tiempo que les deja la posibilidad de personalizarla según sus necesidades”.

“Estamos muy ilusionados con la colaboración con MOV.AI y la integración de nuestros sensores lidar en la Robotics Engine Platform, incluida la futura ampliación a nuestros productos de estado sólido Velarray y Velabit”, manifestó Erich Smidt, director ejecutivo de Europa para Velodyne Lidar. “Hay una demanda creciente de automatización e integración de nuestros sensores en robots colaborativos. Vemos un amplio potencial en este espacio, ya que se espera que el tamaño del mercado mundial de AMR alcance los 8700 millones de USD en 2028, con una CAGR del 23,7 % de 2021 a 2028, según Fortune Business Insights. La asociación con MOV.AI puede permitirnos llevar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad al sector industrial a gran escala”.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Acerca de MOV.AI

MOV.AI está cambiando las AMR tal y como las conocemos.

Proporciona a los fabricantes e integradores de AMR las herramientas que necesitan para crear rápidamente robots de nivel empresarial, lo que permite a los usuarios beneficiarse de productos de automatización tan flexibles como la época en la que vivimos.

MOV.AI es una plataforma de motores robóticos basada en ROS y empaquetada en una interfaz intuitiva basada en la web. Contiene todo lo necesario para construir, desplegar y operar robots inteligentes. MOV.AI cambia por completo la forma en que se desarrollan los robots móviles autónomos, en términos de tiempo de comercialización, costo y flexibilidad.

