Velodyne Lidar Presenta un Innovador Sensor de Estado Sólido para los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) y la Autonomía

Disponible en cantidades de masa asequibles, Velarray H800 es el primero de una familia de sensores de estado sólido en mejorar las características de seguridad de los fabricantes de automóviles

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) presentó hoy su última innovación en su amplia gama de sensores lidar, el Velarray H800. El Velarray H800 de estado sólido está diseñado para un rendimiento de grado automotriz y construido utilizando la revolucionaria arquitectura de matriz microlidar (micro-lidar array, MLA) patentada de Velodyne. Con una percepción combinada de largo alcance y un amplio campo de visión, este sensor está diseñado para una navegación segura y para evitar las colisiones en los sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) y en las aplicaciones de movilidad autónoma. El factor de forma compacto e integrable del Velarray H800 está diseñado para encajar perfectamente detrás del parabrisas de un camión, autobús o automóvil, o para montarse perfectamente en el exterior del vehículo. El Velarray H800 estará disponible en niveles de producción de alto volumen con un precio objetivo de menos de 500 USD para impulsar una amplia adopción en los mercados de vehículos comerciales y de consumo.





“El lanzamiento de Velodyne del sensor lidar Velarray H800, que es el primero de una familia de lidar de estado sólido que lanzaremos públicamente, es importante para los fabricantes de automóviles por tres razones”, señaló Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “Primero, el Velarray H800 fue diseñado específicamente para las aplicaciones automotrices de alto volumen con comentarios de los principales clientes fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM). Utiliza la red global de Velodyne de asociaciones de fabricación de alta calidad que proporcionan la gran cantidad que necesitan los fabricantes de automóviles. En segundo lugar, la experiencia y la tecnología patentada de Velodyne, combinadas con nuestra capacidad de fabricación, nos permiten ofrecer el sensor a un precio económico para los fabricantes de automóviles. En tercer lugar, el mundo necesita una mayor seguridad en los vehículos de consumo y la línea de productos Velarray la pone a disposición de los consumidores finales, al crear carreteras y coches más seguros para todos”.

El Velarray H800 puede ayudar a los fabricantes de automóviles a diseñar soluciones ADAS que ayuden a reducir los accidentes de tráfico, así como las lesiones y las muertes de conductores, pasajeros, ciclistas y peatones. La Organización Mundial de la Salud informa que las muertes anuales causadas por accidentes de tráfico han llegado a 1,35 millones en todo el mundo.

“Queremos ayudar a construir la confianza del público en los sistemas automáticos de vehículos”, comentó Marta Hall, fundadora y directora de Comercialización de Velodyne. “Creemos que el Velarray H800 es el primero de muchos sensores lidar que se utilizarán en los sistemas para una potente seguridad de vehículos. Velodyne lo presenta como un sensor clave para los sistemas diseñados como componentes básicos para la seguridad de los vehículos. Una vez que el público experimente los beneficios de los sistemas de seguridad automatizados confiables, aceptará más productos como este. Podemos salvar vidas con ADAS”.

El Velarray H800 cuenta con un rango, campo de visión y resolución sobresalientes para respaldar los avances en autonomía y ADAS, desde el nivel 2 al nivel 5. Esto abarca la totalidad de las funciones de ADAS, desde el asistente de mantenimiento de carril y el frenado de emergencia automatizado, hasta los niveles superiores de conducción automatizada. El sensor compacto y de bajo costo se puede emparejar con el paquete de software Vella de Velodyne, lo que permite el espectro completo de características de seguridad.

La eficacia de lidar en la creación de ADAS robustos y ricos en funciones ha sido reconocida en la industria automotriz en los últimos años. Las pruebas patentadas indicaron la superioridad de la solución basada en Velarray donde fallaron una cámara tradicional y un sistema de radar. Consulte el informe técnico publicado recientemente por Velodyne sobre el frenado automático de emergencia para peatones (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB) aquí.

Con un campo de visión de 120 grados horizontales por 16 grados verticales, el Velarray H800 permite una detección sobresaliente de los objetos periféricos, de campo cercano y elevados mientras se ocupa de los casos de esquina en las carreteras con pendiente y curvas. El Velarray H800 proporciona datos de percepción en un rango de hasta 200 metros, lo que permite distancias de frenado seguras incluso a velocidades de autopista. Con una velocidad de fotogramas configurable, el Velarray H800 ofrece la rica densidad de nube de puntos necesaria para las tareas de clasificación de objetos y el mapeo de alta resolución.

Basándose en los conocimientos adquiridos al cotizar en la bolsa, Gopalan comentó: “Durante las reuniones con los inversores durante los últimos meses, he recibido muchas preguntas sobre la hoja de ruta del estado sólido de Velodyne. El hecho es que Velodyne ha ofrecido sensores lidar de estado sólido durante más de dos años, pero hemos utilizado el término sensores “direccionales” para describir la tecnología lidar de estado sólido de Velodyne. Con la presentación del Velarray H800, vimos la oportunidad de demostrar cómo la destreza de la tecnología lidar de Velodyne abarca muchos factores de forma y aplicaciones. Velodyne quiere mejorar la seguridad vial al hacer que todos los vehículos sean más inteligentes. Es por eso por lo que estamos trabajando tan arduamente para proporcionar la tecnología ADAS que se pueda implementar en el mercado ahora. Pronto verá más lanzamientos de productos de software y sensores, que ofrecen componentes básicos de seguridad de vehículos para el público”.

El Velarray H800 es el primer sensor nuevo de Velodyne que se lanza desde que la compañía comenzó a cotizar en la bolsa el 30 de septiembre de 2020. El sensor inicia la próxima generación de la cartera de lidar de estado sólido de la empresa. Complementa y aprovecha la experiencia de Velodyne en la innovación, construcción y entrega de tecnología lidar.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

