Velodyne Lidar Presenta el Sensor de Estado Sólido para Robótica Móvil Autónoma y Entrega de Última Milla

El Velarray M1600 ofrece una percepción avanzada para un mercado de robots autónomos en rápido crecimiento

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunció hoy el Velarray M1600, sensor de detección y alcance de luz lidar (light detection and ranging, lidar) de estado sólido innovador diseñado para brindar aplicaciones robóticas móviles. Este sensor es el último de una nueva línea de productos Velarray y el primero de la nueva serie M. Está construido con la revolucionaria arquitectura de matriz microlidar (Micro-Lidar Array Architecture, MLA) patentada de Velodyne, y aprovecha las asociaciones de fabricación de Velodyne para la optimización de costos y la producción de alto volumen.





El Velarray M1600 permite que los robots de entrega móviles y de última milla sin contacto funcionen de forma autónoma y segura, sin intervención humana. La pandemia de COVID-19 ha impulsado el uso de servicios de compras y entrega en línea para alimentos, medicamentos, productos comerciales y de consumo. De acuerdo con CNBC, el período de compras para las fiestas del Día de Acción de Gracias, el viernes negro (Black Friday) y el ciberlunes (Cyber Monday) de los Estados Unidos batió todos los récords de compras en línea y el uso de servicios de entrega, en parte, debido a la pandemia de la COVID-19. Adobe Analytics predice que se gastarán 184 000 millones de USD en línea durante todo el período de fiestas, aumento del 30 % en comparación con 2019.

“El sensor lidar Velarray M1600 es la última prueba de la trayectoria de innovación de Velodyne”, expresó Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “El sensor fue diseñado para aplicaciones robóticas móviles de gran volumen con información directa de robótica y clientes de entrega de última milla. Este sensor compacto y duradero se puede implementar en una amplia variedad de entornos y condiciones climáticas, lo que permite un uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Puede brindar los datos de percepción inteligentes en tiempo real que requieren los robots móviles autónomos para un funcionamiento seguro y prolongado sin intervención humana”.

El Velarray M1600 ofrece a los robots autónomos una excelente percepción de campo cercano de hasta 30 metros y un amplio campo de visión vertical de 32 grados, lo que les permite atravesar entornos cambiantes y no estructurados. El sensor permite que los robots naveguen de forma segura en áreas urbanas y pasillos llenos de gente para aplicaciones de entrega y seguridad. Entre otros entornos en los que el Velarray M1600 permitirá la operación autónoma de robots móviles, se incluyen almacenes, centros comerciales, plantas industriales e instalaciones médicas. Para los clientes que buscan un paquete de soluciones de percepción, Velodyne ofrece el software Vella, que utiliza datos del Velarray M1600 para la detección de objetos y peligros, para proteger a los usuarios de las rutas, incluidos peatones, ciclistas y mascotas.

Diseñado para la seguridad funcional y la durabilidad, el Velarray M1600 es compatible con robots móviles autónomos en una amplia variedad de condiciones ambientales desafiantes, incluida la temperatura, la iluminación y las precipitaciones. Con un factor de forma compacta, el sensor es muy adecuado para el montaje externo, pero también puede integrarse fácilmente en sistemas robóticos. Para obtener más información sobre los robots mejorados con lidar, descargue el documento técnico de Velodyne: The Benefits of 3D Lidar for Autonomous Mobile Robots (Los beneficios de la tecnología lidar 3D para los robots móviles autónomos).

Con el controlador del sistema operativo robótico disponible, el Velarray M1600 brinda una interfaz fácil de usar para los desarrolladores. El sensor tiene una demanda de energía modesta, por lo que el robot puede funcionar durante más tiempo entre cargas de batería. Las muestras estarán disponibles para clientes calificados con un plazo de entrega de, aproximadamente, 6 a 8 semanas.

