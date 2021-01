Velodyne Lidar Potencia la Gestión de Tráfico Inteligente

Un nuevo documento técnico de Velodyne y del Centro de Investigación Aplicada de Reno de la Universidad de Nevada muestra cómo el Lidar en la carretera es clave para construir una infraestructura de transporte inteligente y segura

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) y el Centro de Investigación Aplicada de Reno de la Universidad de Nevada publicaron hoy un documento técnico que demuestra la capacidad de los sensores lidar para hacer que la infraestructura de transporte sea más eficaz, sostenible y segura. El documento técnico informa los resultados de la investigación que utiliza los sensores lidar de Velodyne para mejorar el análisis del tráfico, aumentar la seguridad de los peatones, reducir los accidentes y trabajar para facilitar el uso de vehículos autónomos.





“Velodyne se complace en proporcionar tecnología lidar para los sistemas que protegen a los peatones en las intersecciones de la ciudad y reducen los accidentes de tráfico. Tenemos una relación sinérgica con la Universidad de Nevada, Reno, que está llevando a cabo una investigación cooperativa para fomentar el desarrollo de soluciones de seguridad a nivel de infraestructura mediante el uso de tecnología inteligente. Este documento técnico es importante para describir nuestro trabajo de colaboración para la seguridad y el bienestar de las comunidades urbanas”, manifestó Marta Hall, directora de Comercialización de Velodyne.

El documento técnico, llamado “Roadside Lidar Helping to Build Smart and Safe Transportation Infrastructure” (Lidar en la carretera que ayuda a construir una infraestructura de transporte inteligente y segura) se puede descargar aquí. También está disponible un video llamado “Smart Cities: Improving Mobility, Access and Safety with Sensor Technology” (Ciudades inteligentes: mejora de la movilidad, el acceso y la seguridad con tecnología de sensores), que se puede ver aquí. El video analiza cómo lidar puede ser un catalizador para las aplicaciones de ciudades inteligentes que mejoran los servicios públicos, la seguridad y la calidad de vida.

Según la firma de investigación Markets and Markets, se espera que el mercado de Sistemas de transporte inteligente (Intelligent Transportation System, ITS) para carreteras crezca de 17,9 mil millones de USD en 2020 a 36,5 mil millones de USD en 2025, a una tasa compuesta anual del 15,3 por ciento. Este crecimiento puede atribuirse a una mayor preocupación por la seguridad de los peatones, los crecientes problemas de congestión del tráfico y los desarrollos de ciudades inteligentes en todo el mundo.

El documento muestra la investigación realizada por el Centro de Investigaciones Aplicadas de Reno de la Universidad de Nevada, en conjunto con la Comisión de Transporte Regional del Condado de Washoe, la Comisión de Transporte Regional del Sur de Nevada y el Departamento de Transporte de Nevada. El proyecto ha implementado sensores lidar Ultra Puck de Velodyne con señales de tráfico en entornos de prueba del mundo real, conocidos como Laboratorios vivientes, en Reno y en Henderson, y patrocinados por la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador de Nevada. Aprovechó los datos capturados con los sensores de Velodyne para ayudar a mejorar el análisis del tráfico, la gestión de la congestión y la seguridad de los peatones.

El proyecto validó la viabilidad del uso de sensores lidar de carretera para proporcionar trayectorias de tráfico multimodales de alta precisión mediante pruebas con diferentes sensores, métodos de despliegue y escenarios de tráfico. Demostró que los datos lidar en la carretera pueden admitir vehículos conectados y autónomos (connected-and-autonomous vehicle, CAV), mejorar la movilidad del tráfico y el análisis de la seguridad, e integrarse con la infraestructura de tráfico existente para la alerta automática de peatones/vida silvestre.

El proyecto también logró la implementación exitosa de balizas de destello rápido rectangulares (rectangular rapid flash beacons, RRFB) automáticas basadas en lidar, que, a diferencia de las RRFB convencionales, no solo sirven al área de paso de peatones, sino que brindan muchas funciones adicionales. Entre ellas se incluyen la recopilación de datos de rendimiento del tráfico, el registro de eventos de jaywalk y la infraestructura de apoyo para servir a los CAV y a los usuarios de carreteras no automovilistas conectados.

Hasta hace poco, las tecnologías de control de tráfico de la Sociedad de Transporte Inteligente (Intelligent Transportation Society, ITS) basadas en cámaras existentes se han utilizado ampliamente para estudiar las tasas de flujo de tráfico, la ocupación, la velocidad media y la velocidad puntual. Sin embargo, a medida que salen al mercado sensores alternativos, las debilidades de los enfoques basados en cámaras se vuelven más evidentes. Por ejemplo, se ha demostrado que las cámaras sufren en condiciones de poca luz, son propensas a las ilusiones ópticas y no permiten la privacidad de las personas. Se prevé que lidar desempeñará un papel fundamental en el crecimiento del mercado ITS porque los sensores lidar proporcionan datos 3D robustos que permiten una detección y un seguimiento de objetos superiores en una amplia variedad de condiciones de iluminación y meteorológicas, al tiempo que preservan el anonimato y la confianza entre el público.

“El documento técnico captura cómo la tecnología lidar puede ser el catalizador de un revolucionario cambio de datos que impactará en la planificación y los sistemas de transporte, y preparará nuestras carreteras para el futuro”, señaló Carlos Cardillo, director del Centro de Investigación Aplicada de Nevada. “Los sensores Velodyne están alimentando carreteras “mejoradas con lidar” que abordan el monitoreo de la congestión de las carreteras y el análisis de casi choques. También permiten la comunicación de datos con vehículos conectados para respaldar el manejo ecológico y aplicaciones para evitar colisiones”.

“El Centro de Investigación Aplicada de Nevada está llevando a cabo una investigación visionaria de ciudades inteligentes que puede ayudar a mejorar significativamente la seguridad del tráfico y mitigar los peligros de las carreteras”, declaró Jon Barad, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Velodyne Lidar. “Su trabajo demuestra claramente que los sensores lidar de Velodyne están listos para ayudar a construir una infraestructura de transporte más inteligente y segura”.

