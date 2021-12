Velodyne Lidar ofrece una tecnología de percepción para la serie de carreras de vehículos autónomos ROBOCARE

Velodyne será el proveedor oficial del sistema lidar para la próxima generación de vehículos de ROBORACE

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció el día de hoy que ROBORACE, la primera serie de carreras de vehículos autónomos del mundo, escogió a Velodyne como proveedor oficial de sensores lidar para su próxima generación de vehículos. ROBORACE usará los sensores de estado sólido Velarray H800 de Velodyne en sus vehículos de carrera autónomos durante la primera temporada del campeonato que comenzará en 2022.





Los equipos de ingeniería de Velodyne y ROBORACE han estado trabajando en conjunto en el proyecto de desarrollo de vehículos de carrera. El Velarray H800 fue la clara elección del equipo de diseño e ingeniería de ROBORACE debido a la capacidad técnica de Velodyne, el desempeño y la fiabilidad del sensor, y la confianza obtenida en toda la industria.

“En ROBORACE, siempre buscamos incorporar la mejor tecnología en nuestros vehículos de carreras, y Velodyne cuenta con uno de los mejores productos disponibles en el mercado”, indicó Chip Pankow, director de Campeonatos de ROBORACE. “El Velarray ayudará a que nuestros vehículos logren una navegación segura y eviten colisiones en las competencias de vehículos de carrera autónomos”.

ROBORACE se creó para acelerar el desarrollo de sistemas de conducción autónomos impulsando la tecnología hasta el límite en una variedad de entornos seguros y controlados. ROBORACE proporciona la plataforma, la organización y los servicios de asistencia, mientras que los equipos de carrera son responsables de sus propios códigos y estrategias. La primera temporada del Campeonato ROBORACE incluirá carreras con varios agentes y elementos del metaverso, y cada competición estará diseñada para presentar diversos desafíos. En la competencia, participan equipos de carrera comerciales y universitarios.

“Al probar tecnologías de conducción autónoma en las carreras de rendimiento, ROBORACE es la base de prueba para la próxima generación en materia de movilidad”, expresó Sinclair Vass, director comercial de Velodyne Lidar. “Gracias a que ofrece una percepción de largo alcance y un campo visual amplio, el Velarray H800 es la opción perfecta para los vehículos de carrera autónomos de ROBORACE. Esperamos seguir trabajando junto con ROBORACE en la promoción de la innovación en el deporte del automovilismo”.

Velarray H800 de Velodyne es un sensor lidar de estado sólido diseñado para un rendimiento de grado automotriz. Está construido utilizando la revolucionaria arquitectura de matriz microlidar (micro-lidar array, MLA) patentada de Velodyne. El Velarray H800 permite una detección sobresaliente de los objetos periféricos, de campo cercano y elevados mientras se ocupa de las esquinas en las carreteras con pendientes y curvas. Está diseñado para una navegación segura y para evitar las colisiones en los sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) y en las aplicaciones de movilidad autónoma.

ROBORACE es la primera competición del deporte motorizado en la que participan robots de carrera de tamaño real con inteligencia artificial en una realidad combinada en la que equipos de codificación de diferentes países pretenden obtener la victoria. En 2019, la serie Season Alpha organizó seis eventos que obtuvieron más de 36 millones de visualizaciones de video en diferentes canales. ROBORACE también obtuvo el Récord Mundial Guinness por tener el vehículo autónomo más rápido del mundo. El Robocar alcanzó una velocidad de 282,42 km/h (175,49 mph). En septiembre de 2020, ROBORACE comenzó la serie Season Beta, en la que participaron seis equipos de competición; esta serie se llevó a cabo en diferentes lugares y comprendió un total de 12 carreras.

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” y “Factores de riesgo” de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente, Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

